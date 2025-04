Medicinfo pioniert 25 jaar in hybride zorg en is nog lang niet klaar

Medicinfo werd in 2000 opgericht met een duidelijke visie: niet alleen verzekeren, maar ook actief bijdragen aan gezondheid. De organisatie startte met het aanbieden van betrouwbare medische informatie, gebundeld in één centrale databank. Dat idee was destijds uniek. Toch stuitte het op weerstand in de sector, die terughoudend bleef tegenover externe medische content en digitalisering in het algemeen. Medeoprichter Arno van Son blikt terug én kijkt vooruit: “We waren onze tijd ver vooruit. Veel van wat wij in 2005 bedachten, wordt nu pas gemeengoed in de zorg.”

Wat begon als een medische informatiedienst, is inmiddels uitgegroeid tot een strategische innovator binnen de Nederlandse zorg. De échte doorbraak kwam met de introductie van de gezondheidslijn: telefonische triage voor lichte klachten. Hiermee zette Medicinfo de eerste stap richting hybride zorg – nog voordat die term bestond. Ook volgden innovaties als digitale triage op basis van een Engels systeem, de 'vakantiedokter' voor medische hulp in het buitenland, en later de opkomst van Medicoo – een digitaal platform waarmee zorg op afstand breed werd ingezet in onder andere Zeeland.

De zorg verandert… maar langzaam

Hoewel Medicinfo vroegtijdig digitale zorgoplossingen ontwikkelde, verliep de acceptatie traag. “We liepen vaak op de praktijk vooruit,” vertelt Van Son. “Innovaties verdwenen in een la, terwijl ze nu ineens omarmd worden.” De coronapandemie bracht daarin verandering. Wat jarenlang voorzichtig werd beproefd, werd plotsklaps de norm. Zorg op afstand, digitale consulten en medische apps zijn sindsdien niet meer weg te denken.

Toch benadrukt Van Son dat we pas aan het begin staan. “We zitten op een schaal van 1 tot 100 nog op 10. Zolang er geen generieke infrastructuur is voor gegevensuitwisseling, blijven we in cirkels draaien.” Volgens hem is het tijd voor regie. “België heeft al een landelijk systeem. Nederland moet stoppen met polderen en keuzes durven maken.”

Kunstmatige intelligentie als versneller

AI biedt volgens Medicinfo grote kansen voor het versterken van digitale zorg. Denk aan snellere triage, efficiëntere inzet van personeel en betere data-analyse. Maar Van Son waarschuwt voor blind vertrouwen: “In de zorg is menselijke controle onmisbaar. AI moet ondersteunen, niet vervangen.” Bovendien ziet hij risico’s rondom privacy en wetgeving: “De technologie ontwikkelt zich sneller dan de regels. We moeten zorgen dat innovatie verantwoord plaatsvindt.”

Wat de komende jaren nodig is? Volgens Van Son draait alles om samenwerking. “Iedereen roept om innovatie, maar in Nederland doen we het liefst alles zelf. Dat kost tijd en geld. Als we echt willen versnellen, moeten we samenwerken: over instellingen, domeinen en technologieën heen.”

Medicinfo blijft in dat speelveld actief bouwen aan hybride zorgoplossingen. Van digitale triage tot AI-ondersteunde consulten: de ambities reiken ver. “De zorg staat onder druk, maar dat biedt ruimte voor verandering. Als technologie, beleid en zorgprofessionals elkaar weten te vinden, kunnen we de zorg écht transformeren.” Hybride zorg is al lang geen hype meer, maar een bittere noodzaak!