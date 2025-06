Medicinfo wil zorg ontlasten met event- en datagedreven werken

Een compleet andere doelgroep en werkveld: van bouw naar medische sector en van concern naar relatief kleine organisatie. Dat was best een cultuurschok voor Pepijn Goossens, senior manager IT & Operations bij Medicinfo, in ICT&health 3. Maar wat hij aan innovaties hielp ontwikkelen bij BAM, blijkt ook bij Medicinfo een goede basis te zijn voor sommige vernieuwingen. “Een storing afhandelen heeft veel gemeen met een zorgvraag behandelen. Door dit event- en datagedreven te doen, met behulp van AI, kunnen we zorg verbeteren én zorgverleners ontlasten.” Het uiteindelijke doel: het versterken van de persoonlijke en menselijke kant van zorg.

Zijn overstap was best wel een cultuurschok, merkt Goossens op. “Maar omdat ik een andere blik had op IT en innovatie, kon ik ook op een frisse manier kijken naar hoe digitalisering toe te passen. Heel kort door de bocht, een zorgvraag afhandelen heeft veel overeenkomsten met het afhandelen van een storing of serviceverzoek. Ook een monteur wil je helpen om een zo goed mogelijke beslissing te nemen. Dat zie je allemaal terugkomen in de werkzaamheden van ons Medisch Service Centrum (MSC) en van de zorgprofessionals die wij in dat MSC en bij onze platform-gebruikers ondersteunen.”



Net zoals je een monteur kunt helpen met de juiste informatie op het juiste moment, in plaats van op snel verouderd papier, wil Medicinfo zorgmedewerkers helpen door hen veel meer data- en eventgedreven te laten werken. Zo kun je een hulpvraag met behulp van een AI-toepassing direct naar de juiste en beschikbare medewerker routeren, in plaats van dat de vraag in een bakje komt en dan op een gegeven moment opgepakt wordt.

AI breed toepassen

Data- en eventgedreven werken kent veel meer soorten toepassingen, stelt Goossens: De IT-organisatie van Medicinfo kijkt heel breed als het gaat om data en AI toepassen in zorgpaden. Een recent voorbeeld is het invoeren van AI-agents. Traditioneel gezien geeft een zorgverlener een advies aan een patiënt op basis van input van die patiënt. Medicinfo hanteert hiervoor een reeks protocollen en put ook uit veel kennisbronnen, denk aan een koppeling met Thuisarts.



“We zijn inmiddels al vrij ver in het ontwikkelen van een AI-agent die dit advies van een van onze, maar ook externe zorgverleners kan voorbereiden en als suggestie kan aanbieden. De zorgverlener blijft in control en kan het advies zo nodig nog aanpassen alvorens het door te sturen naar de patiënt.”

Toekomstvisie

Iedereen weet dat de zorgkloof tussen vraag en aanbod steeds groter wordt, benadrukt Goossens tot slot. Medicinfo’s visie voor de toekomst is het beperken van die kloof door in te zetten op een aantal landelijk dekkende MSC’s, die op afstand zorgprofessionals ondersteunen middels een digitale entree voor patiënten.



“Daarvoor moeten we echt domeinoverstijgend samenwerken – met zorgaanbieders, met partijen zoals Thuisarts, met zorgverzekeraars – om wat er allemaal al beschikbaar is aan kennis en diensten optimaal in te richten. Zodat de zorgverlener met dezelfde of misschien zelfs minder capaciteit toch dezelfde toegang tot zorg kan bieden. En zodat de patiënt kan profiteren van betere zorg, met persoonlijke aandacht van de zorgprofessional waar dat nodig blijft.”

Lees het hele artikel in editie 3 van ICT&health, die op 13 juni verschijnt.