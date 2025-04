Mediq komt met ontzorgplan voor knelpunten in zorg

Mediq heeft deze week het Ontzorgplan aangeboden aan Karla van Rooijen, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Mediq roept het ministerie op om hulpmiddelenzorg structureel onderdeel te gaan maken van zorgbeleid zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Aanvullend zorg en Welzijnsakkoord (AZWA). Het plan bevat concrete voorstellen om de zorg dichter bij de patiënt te organiseren en slimme zorgtechnologie sneller en breder in te zetten.

Met het ontzorgplan geeft de leverancier aan de druk op de zorg te kunnen verlagen. De drie rapporten die staatssecretaris Karremans vorige week aan de Tweede Kamer stuurde, laten volgens Mediq de urgentie zien van hun oproep en maken duidelijk dat nú het moment is om medische hulpmiddelen structureel te verankeren in beleid. De rapporten signaleren een gebrek aan samenhangend beleid, financiering en normenkaders rondom hulpmiddelenzorg en benadrukken de noodzaak tot structurele verankering en innovatie.

Concrete handvatten

Het Ontzorgplan van Mediq biedt daarvoor concrete handvatten en sluit naadloos aan bij de geconstateerde knelpunten. “Hulpmiddelenzorg is geen bijzaak, maar een strategische bouwsteen voor toekomstbestendige zorg. Wij willen de zorgsector helpen om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden”, zegt Marcia Luijendijk, algemeen directeur Mediq Benelux. Mediq ziet zichzelf als meer dan alleen een leverancier van hulpmiddelen. Met bijvoorbeeld thuismonitoring voor COPD-patiënten, snelle inzet van palliatieve zorg aan huis en ondersteuning via zorgcoaches en verpleegkundigen, dragen ze elke dag bij aan goede, toegankelijke, betaalbare en mensgerichte zorg, zo laten ze weten in een persbericht.

Oplossingen die werken

Het Ontzorgplan brengt vijf pijlers samen waarmee Mediq concreet wil bijdragen aan de realisatie van het IZA, AZWA en WOZO – met oog voor samenwerking, duurzaamheid en toekomstbestendigheid:

Veranker hulpmiddelenzorg in beleid:

Structurele opname in zorgbeleid zoals het IZA en AZWA maakt domeinoverstijgende samenwerking en duurzame implementatie van technologie mogelijk Betrek hulpmiddelenleveranciers bij verduurzaming:

Werk samen aan een beleidskader voor veilige retourlogistiek en hergebruik van hulpmiddelen, met aandacht voor circulariteit en patiëntveiligheid. Optimaliseer logistiek in de zorg:

Een praktijkpilot toont aan dat Mediq’s logistieke aanpak 0,6 FTE per zorginstelling bespaart – kostbare tijd die teruggaat naar directe zorg voor de patiënt. Versnel implementatie van slimme zorgtechnologie:

Toepassingen zoals sensoren en thuismonitoring helpen zorgvragen vroeg te signaleren, complicaties te voorkomen en zelfredzaamheid te verhogen. Stimuleer doelmatig en functioneringsgericht voorschrijven:

Ondersteun voorschrijvers met praktische tools en kosteninzicht voor betaalbare en passende hulpmiddelenzorg.

Eerder heeft het TechMed Centrum van de Universiteit Twente met onderzoek, innovatie en onderwijs impact gemaakt op de gezondheidszorg. Ook in dat project stond ontzorgen centraal. Het project van vorig jaar was gericht op het creëren van een regionaal zorg-ecosysteem voor optimalisatie van de logistiek in verpleeg-, verzorgingshuizen, en thuiszorg (VVT).