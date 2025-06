MedMij podcast over perspectief burger bij databeschikbaarheid

In de eerste aflevering van een nieuwe podcastserie van Stichting MedMij staat de vraag centraal hoe het perspectief van de burger wordt meegenomen bij het realiseren van databeschikbaarheid in de zorg. Tom Jessen gaat daarover in gesprek met Marcel Heldoorn (manager digitale zorg bij Patiëntenfederatie Nederland) en Bianca Rouwenhorst (directeur Informatiebeleid en CIO bij VWS) over de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en Mijn Gezondheidsoverzicht.

De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en Mijn Gezondheidsoverzicht spelen een steeds grotere rol in het digitaliseren van de zorg. Volgens Marcel Heldoorn, manager digitale zorg bij Patiëntenfederatie Nederland, is het cruciaal dat mensen meer grip krijgen op hun eigen gezondheid. De PGO biedt daarin een belangrijk hulpmiddel: het stelt mensen in staat om op één plek een overzicht te krijgen van hun medische gegevens, afkomstig van verschillende zorgverleners. Dit draagt bij aan betere regie over de eigen gezondheid en meer inzicht in behandelingen, medicatie en diagnoses.

Gebruiksgemak belangrijk

Een belangrijk aandachtspunt blijft het gebruiksgemak. Heldoorn benadrukt dat veel mensen afhaken als digitale zorgtoepassingen te ingewikkeld zijn. "Als mensen moeite hebben om in te loggen of informatie te vinden, haken ze af." Daarom is het volgens hem essentieel dat de techniek achter de schermen goed op orde is en dat er duidelijke ondersteuning is voor gebruikers. Niet alleen voor digitaal vaardige mensen, maar juist ook voor mensen die minder vertrouwd zijn met digitale middelen. De Patiëntenfederatie zet zich in om ervoor te zorgen dat de PGO toegankelijk is voor iedereen.

Bianca Rouwenhorst, directeur Informatiebeleid en CIO bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ziet Mijn Gezondheidsoverzicht als een volgende stap in het verbeteren van digitale toegang tot gezondheidsinformatie. Deze voorziening moet het voor mensen eenvoudiger maken om hun medische gegevens te bekijken, ongeacht waar ze in het zorgsysteem zijn geweest. “We willen dat mensen gemakkelijk bij hun gegevens kunnen, ongeacht bij welke zorgaanbieder ze zijn geweest,” aldus Rouwenhorst.

Zowel VWS als de Patiëntenfederatie benadrukken dat goede samenwerking tussen zorgaanbieders, IT-leveranciers en overheid noodzakelijk is. Alleen dan kunnen digitale zorgoplossingen zoals de PGO en Mijn Gezondheidsoverzicht echt waardevol worden voor burgers én zorgverleners. Beluister aflevering 1 van de MedMij-podcast via Spotify of bekijk de volledige aflevering via YouTube.

PGO voor kinderen

Veel ontwikkeling op het gebied van PGO gaan echter over volwassenen. Kinderen worden daarbij vaak buiten beschouwing gelaten. Stichting Kind en Ziekenhuis is toegewijd aan patiëntgerichte zorg waarbij kind en gezin centraal staan en heeft ook aandacht voor het PGO. De zorg van de stichting gaat over verschillende domeinen, zoals thuiszorg, ziekenhuiszorg en paramedische zorg.

Om de samenwerking tussen deze zorglijnen naadloos te laten verlopen, benadrukt de stichting het belang van een samenhangend digitaal zorgplan. “Het is essentieel dat de PGO's goed aansluiten bij de specifieke behoeften van kinderen en hun gezinnen”, vertelt Hester Rippen-Wagner, directeur-bestuurder van Stichting Kind en Ziekenhuis, in ICT&health 2.