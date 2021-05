MedMij publiceert release 1.4.0 van afsprakenstelsel

MedMij-deelnemers (leveranciers van informatiesystemen en PGO’s) waren betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe release en de uitwerking daarvan. Net als de voorgaande release kwam 1.4.0 mede tot stand op basis van requests for change (RFC’s). Het MedMij-programma verwerkt deze veranderverzoeken in een openbare omgeving uit (Confluence) zodat MedMij-deelnemers kunnen bijdragen aan (mogelijk) toekomstige ontwikkelingen.

Meedenken over MedMij-release

Hiervoor organiseerde MedMij onder meer drie expertsessies waarin betrokkenen actief mee konden denken over de nieuwe release van het afsprakenstelsel. Ook dit keer zag de organisatie tijdens de sessies veel betrokkenheid van MedMij-deelnemers waarmee ze het fundament onder hert afsprakenstelsel verder kan verstevigen.

MedMij blijft samen met haar deelnemers het afsprakenstelsel doorontwikkelen. Toekomstige aanpassingen zullen volgen uit onder meer wet- en regelgeving, techniek en standaarden en uiteraard uit wensen en eisen van de deelnemers. Er zijn nu 15 gecertificeerde DVZA-deelnemers (Dienstverleners in het zorgaanbiedersdomein, zoals aanbieders van informatiesystemen). Verder zijn er 34 dienstverleners in het persoonlijke domein (DVP’s, zoals een PGO).

Veranderingen in voorgaande versie

In release 1.3.0 (oktober 2020) werden onder meer de security-eisen en het testbeleid verduidelijkt en het beheer van de structuur van de lijsten aangepast (RFC0013 t/m RFC0016, RFC0020, RFC0023, RFC0025). Om de persoon in regie te houden bij zijn gebruik van use cases (verzamelen, delen en abonneren), moet hij ook steeds weten wie hij tegenover zich heeft in de verschillende stappen. Om te beginnen is dat steeds die zorgaanbieder die hij uit de zorgaanbiederslijst heeft gekozen om er een gegevensdienst van af te nemen (RFC0032).

Sinds de vorige release van het afsprakenstelsel (januari 2020) werkt MedMij met het ‘dakpanmodel’. Dit betekent dat er twee hoofdversies naast elkaar toegestaan zijn.

Bij de nieuwe releases van het afsprakenstelsel zal:

De tot dan toe verplichte release (in dit geval versie 1.2.0) de status ‘verouderd’ krijgen (niet meer actief);

De tot dan toe gepubliceerde release (1.3.0) de status ‘verplicht’ krijgen (actief, niet meer optioneel);

De nieuwe release (1.4.0) de status ‘gepubliceerd’ krijgen (actief, maar optioneel).

Hiermee geeft MedMij alle deelnemers de tijd om de veranderingen, die een nieuwe release met zich meebrengt, te implementeren. Een ander doel is zorgen dat PGO-gebruikers sneller nieuwe functionaliteiten kunnen gebruiken.

Deelname aan MedMij

Het MedMij Afsprakenstelsel is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland uit 2015 en ondersteund door het Informatieberaad Zorg. Het is een set afspraken waaraan partijen moeten voldoen om deelnemer te kunnen worden. Het stelsel bevat afspraken op juridisch-, technisch- en informatiebeveiligingsgebied. Door deelnemer te worden van het MedMij Afsprakenstelsel verbinden partijen zich aan deze set van afspraken en zijn gebruikers verzekerd van veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling.