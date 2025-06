MedMij werkt aan mondzorggegevens in PGO

Stichting MedMij werkt aan de veilige ontsluiting van mondzorggegevens in de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Om ervoor te zorgen dat deze informatie niet alleen beschikbaar, maar ook begrijpelijk en gebruiksvriendelijk is, liet MedMij recent twee ontwerpconcepten testen door potentiële gebruikers. De twee visuele concepten (A en B) werden beoordeeld op aspecten zoals: duidelijkheid, begrijpelijkheid, visuele aantrekkelijkheid, en navigatiegemak. Uit de evaluaties blijkt dat beide ontwerpen sterke punten hebben, maar ook verbeterpunten.

Concept A werd gewaardeerd om zijn heldere taal en logische opbouw, maar als te zakelijk en saai ervaren. Concept B bood aantrekkelijke visuele elementen die gebruikers motiveerden tot betere mondzorg, maar miste belangrijke informatie en liet gebruikers zoeken naar relevante gegevens.

PGO behandelcodes vergelijken

Respondenten gaven aan dat een combinatie van beide ontwerpen het meest ideaal zou zijn: de duidelijke structuur van Concept A, gecombineerd met de visuele stijl van Concept B. Daarnaast uitten zij de wens om in de PGO behandelcodes te kunnen vergelijken met die van de zorgverzekeraar. Ook was er behoeft om direct vragen aan de tandarts te kunnen stellen.

Gebruikers zien de PGO als een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in behandelhistorie en in de toekomstige afspraken. Ook om gezamenlijk beslissingen met de zorgverlener te nemen wordt de PGO als een goed hulpmiddel beoordeeld. Dit komt ook omdat door inzicht in bijvoorbeeld allergieën en medicatie problemen kunnen worden voorkomen.

Adviezen van deelnemers

Op basis van de resultaten van de testen, adviseerden deelnemers aan MedMij om in de uiteindelijke richtlijnen rekening te houden met onder meer:

Het bovenaan plaatsen van belangrijke informatie.

Het gebruik van begrijpelijke taal en visuele ondersteuning.

De afstemming op de gedragsintentie van gebruikers.

Een goede weergave op zowel mobiele als grote schermen.

Deze inzichten worden verwerkt in de weergaverichtlijnen voor de nieuwe gegevensdienst Mondzorg, die momenteel in ontwikkeling is. De bètaversie wordt later dit jaar getest en de livegang staat gepland voor begin 2026.

Landelijk register

Begin dit jaar werd bekend dat binnen de mondzorg brede steun is voor de oprichting van een landelijk register op het gebied van routine mondzorgdata. Belangrijk daarbij is wel dat randvoorwaarden zoals afstemming over het doel, eenduidige registratie door zorgprofessionals en privacybescherming gewaarborgd zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nivel en Radboudumc.

Hoewel de Nederlandse mondzorg goed is voor circa 3,5 procent van de nationale zorguitgaven (10 procent van het Bruto Binnenlands Product in 2024), ontbreekt volgens het Nivel inzicht in de kwaliteit van mondzorg en mondgezondheid. Een van de oorzaken is het niet beschikken over een landelijk register met routine mondzorgdata.