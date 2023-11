Meer vaatproblemen opgelost dankzij nieuw röntgenapparaat

De angiokamer is eigenlijk een kleine operatiekamer. Hier worden vernauwingen in de slagaders behandeld door vaatchirurgen en interventieradiologen. Vaatchirurg Martijn Dijkstra en interventie-radioloog Edwin Smit zijn blij met de aanwinst van het nieuwe röntgenapparaat: “Het nieuwe röntgenapparaat is echt hypermodern. Hiermee kunnen we patiënten nog beter behandelen.”

Uitbreiding samenwerking

En ook de samenwerking met de vaatchirurgen en de interventieradiologen in het UMCG is verder uitgebreid. Veel vaatchirurgen en interventieradiologen werken zowel in het Ommelander Ziekenhuis als in het UMCG. En met de komst van het nieuwe röntgenapparaat kunnen ook complexere behandelingen worden gedaan waarbij vaak twee zorgverleners aan de behandeltafel staan. De kleine bloedvaten in het onderbeen zijn complex en door de goede samenwerking kan een groep patiënten doeltreffende hulp verwachten.

Röntgenapparaat

Niet alle ingrepen worden in Scheemda uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de aandoening beslissen artsen en patiënten hoe de behandeling eruit gaat zien en waar die gaat plaatsvinden, Groningen of Scheemda. Iedere week zijn er meerdere behandelprogramma’s zodat er steeds meer patiënten kunnen worden geholpen. Patiënten zijn blij met het röntgenapparaat in de regio Scheemda zodat ze niet meer hoeven af te reizen naar het UMCG in Groningen.

Interventieradiologie

Onder interventieradiologie vallen onder meer bepaalde behandelingen aan de bloedvaten, zoals dotteren, het plaatsen van een stent of het verhelpen van niet te stelpen bloedingen. Twee jaar gelden werd in het CWZ in Nijmegen ook een angiokamer in gebruik genomen. Daar wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken op het gebied van interventieradiologie. Door de groei van complexe interventie is het de samenwerking tussen interventieradiologen en andere medisch specialisten belangrijker geworden.