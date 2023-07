Mijlpaal: 30.000 beeldzorgconsulten bij Rivas Wijkverpleegkunde

Digitale oplossingen doen razendsnel hun intrede in de zorg. Eén van de meest gebruikte digitale opties is beeldbellen, omdat dit met de huidige technologie relatief eenvoudig is te realiseren. Tevens is deze vorm van communicatie praktisch voor de cliënt, die gewoon vanuit thuis via een tablet of smartphone kan overleggen met een zorgverlener.

Voor de zorgverlener is het onder meer handig dat hij of zij niet speciaal op huisbezoek hoeft. Het betreft een duurzame manier van zorgverlening die tijd spaart en de cliënt autonomie biedt. Bij Rivas Wijkverpleging zijn ze dan ook enthousiast over deze digitale optie en hebben ze in ruim anderhalf jaar tijd zelfs al 30.000 beeldzorgconsulten gerealiseerd.

Zorg op afstand

Beeldbellen rukt in alle zorgsectoren snel op en ook in de thuiszorg en wijkverpleging is dit langzaam maar zeker de gewoonste zaak van de wereld. Consulten via beeldzorg werken in de praktijk goed en zijn ook handig in een tijd waarin een grote zorgvraag samenkomt met een tekort aan zorgmedewerkers. Steeds meer (thuiszorg)organisaties starten dan ook met beeldbellen.



Amstelring Wijkzorg startte bijvoorbeeld onlangs nog, op 23 mei 2023, met het aanbieden van beeldzorg aan een deel van haar cliënten. Volgens de zorgaanbieder uit de regio Amsterdam is deze vorm van zorg op afstand een belangrijke én noodzakelijke aanvulling op de fysieke zorg aan huis. Voor de digitale communicatie krijgen patiënten van de organisatie een eenvoudig bedienbare tablet dat speciaal is ontworpen voor ouderen die minder digivaardig zijn.

Digitale consulten wennen snel

Bij Rivas Wijkverpleging gebruiken cliënten voor het beeldbellen hun eigen smartphone of tablet. Mensen die zelf geen apparaat hebben, krijgen van Rivas gratis een oudere, goed werkende tablet. Thea de Jong, zorgverlener digitaal team bij Rivas, heeft al de nodige consulten op deze wijze gedaan. Ze ziet dat cliënten er in de praktijk heel even aan moeten wennen, maar er na een tijdje enthousiast over worden.

Diabetespatiënt mevrouw de Bondt zag bijvoorbeeld beeldzorgconsulten in eerste instantie absoluut niet zitten. “In het begin ben ik er écht tegen geweest, maar nu ben ik er juist erg blij mee. Ik word uitstekend geholpen bij het injecteren van insuline en heb het gevoel dat de medewerker gewoon bij me in de kamer zit. Gelukkig is er ook altijd tijd voor een praatje. Voor mij werkt de combinatie van fysieke hulp en beeldbellen in de praktijk goed.”