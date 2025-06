MijnPraktijk bespaart duizenden werkdagen met online inschrijving

Terwijl tienduizenden Nederlanders zonder vaste huisarts zitten, verspillen huisartsenpraktijken jaarlijks ruim 12.000 werkdagen aan het handmatig inschrijven van patiënten. Om dit probleem aan te pakken, lanceerde MijnPraktijk, de IT-tak van Buurtdokters, een digitale inschrijfmodule die inmiddels al door meer dan 15.000 patiënten is gebruikt. De digitale oplossing biedt volgens betrokken partijen uitkomst: patiënten kunnen online zien welke huisartsenpraktijken beschikbaar zijn en zich direct inschrijven, inclusief identiteitscheck en overdracht naar de vorige huisarts.

Praktijken besparen met de digitale inschrijfmodule gemiddeld 35 minuten per inschrijving. Ook krijgen zorggroepen real-time inzicht in de wachtlijsten en de regionale toegankelijkheid. De introductie kreeg een vliegende start na het faillissement van CoMed in Den Haag en Bergen op Zoom, waar de digitale module direct werd ingezet. Toch is de huidige benutting volgens de website van coöperatie VGZ nog maar het begin: ‘de 15.000 digitale inschrijvingen vertegenwoordigen slechts drie procent van het totale jaarpotentieel’. Het gaat hierbij om digitale inschrijvingen, inclusief ID-check en de brief naar de vorige huisarts.

Tijdswinst en gemak

Het initiatief krijgt nu stevige ondersteuning van zorgverzekeraars CZ, Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis. Zij investeren gezamenlijk in de verdere doorontwikkeling en landelijke implementatie van de tool. “Het huidige inschrijfproces is niet meer van deze tijd,” zegt huisarts en medeoprichter Sophie Brühl. “Digitalisering bespaart patiënten en praktijken zeeën van tijd en maakt de huisartsenzorg weer een stuk toegankelijker.” De ambitie is duidelijk: een landelijk dekkend, efficiënt en patiëntvriendelijk systeem voor huisartsinschrijving dat ook regionale samenwerking tussen praktijken bevordert.

Wanneer je na een verhuizing een huisarts zoekt, moeten mensen nu nog alle praktijken afbellen in de nieuwe woonomgeving. En is er eenmaal een beschikbare dokter gevonden dan is de assistente gemiddeld 35 minuten per inschrijving daarmee bezig. Dat betekent dat dit bij 100 nieuwe patiënten al ruim 1,5 werkweek kost. Met de digitale inschrijfmodule kan deze tijd aanzienlijk worden teruggebracht. Digitalisering bespaart patiënten en praktijken zeeën van tijd, creëert overzicht en maakt volgens Brühl de huisartszorg weer een stuk toegankelijker.

Zorgverzekeraars investeren

Het succes en de potentie overtuigt de drie grootste zorgverzekeraars. CZ, VGZ én Zilveren Kruis gaan gezamenlijk financieel bijdragen aan de doorontwikkeling van de inschrijfmodule én het gebruik in de praktijk faciliteren.

Raheel Raisi, senior manager Strategie & Innovatie bij Zilveren Kruis, namens de drie betrokken zorgverzekeraars: “Deze digitale oplossing heeft zich op meerdere plekken bewezen, helpt duizenden patiënten sneller aan een vaste huisarts, terwijl het tegelijkertijd regionale samenwerking stimuleert en de administratieve druk bij huisartspraktijken wegneemt.”

Om de druk op de huisartsenzorg te verlichten, starten deze zomer twee regionale huisartsenorganisaties in West-Brabant, samen met de digitale huisartsen van Arene, een innovatieve hybride regiopraktijk. Deze nieuwe vorm van huisartsenzorg combineert digitale en fysieke consulten en biedt een directe oplossing voor het groeiende tekort aan huisartsen. Onder de naam Zeker van Zorg en met steun van zorgverzekeraars CZ en VGZ, wordt zorg op afstand én dichtbij voor duizenden patiënten toegankelijk gemaakt.