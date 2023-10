Minddistrict integreert vragenlijsten: ‘Op weg naar data-gedreven behandelroutes’

“Vragenlijsten zijn nu eenmaal belangrijk als het gaat om mentale zorg”, legt Jeanette Ploeger, CEO van Minddistrict, de opname van de functie in het platform uit. “Je kunt geen echo maken van hoe iemand zich voelt, of temperatuur meten om te zien of er verbetering is. “Vragenlijsten zijn niet nieuw in het e-healthplatform. Maar, vervolgt Ploeger: “Wat we nu aan het ontwikkelen zijn is groter, ingrijpender en vooral ook veel gebruiksvriendelijker.”

Waarom vragenlijsten?

Waarom is Minddistrict hiermee bezig? Aan de ene kant vragen klanten Minddistrict om deze functionaliteiten, vertelt Ploeger. Het is voor deze zorgaanbieders logisch om vragenlijsten en ROM binnen Minddistrict te hebben, in dezelfde omgeving waar cliënten toch al werken aan hun mentale gezondheid. Hulpverleners en cliënten hebben dan direct toegang.”

Ook Ploeger ziet de stap als een logische: alles bevindt zich in hetzelfde platform, vragenlijsten zijn via de app makkelijk in te vullen, en hulpverleners en cliënten zien de uitkomsten en kunnen die gebruiken in de gesprekken. “We streven er zo naar zoveel mogelijk meerwaarde bieden.”

Visie op persoonlijke zorg

Tegelijkertijd passen vragenlijsten volledig binnen de visie van Minddistrict op persoonlijke zorg, zegt Ploeger. “We willen iedereen een route aanbieden die is afgestemd op de persoon, op waar hij of zij op dat moment behoefte aan heeft.”

Eén van de manieren om daar te komen is, door middel van korte meetmomenten – kleine, zeer specifieke vragenlijsten. Ploeger: “Op basis van die data kunnen we bijvoorbeeld suggesties doen voor behandelcontent, een sessie vergelijken met een eerdere, en veel meer. Hulpverleners en cliënten ondersteunen met data-gedreven suggesties. Daar sorteren we op voor.”

Meer grip

In editie 5 van ICT&Health staat een interview met CEO Jeanette Ploeger en product lead Remy Lamers. Door ROM-vragenlijsten te combineren met frequentere en gerichte meetmomenten, zijn gedragspatronen beter en meer gedetailleerd in beeld te krijgen, betogen Ploeger en Lamers onder andere. Zo kunnen behandelaren tussentijds in een zorgtraject makkelijker bijsturen en ervaren cliënten meer grip op hun behandeling.

“Wij gaan daarom via de diverse modules op ons platform hele gerichte vragenlijsten bieden”, vertelt Lamers in het interview. “Als een cliënt bijvoorbeeld in een dagboek noteert slecht geslapen te hebben, kan een behandelaar een korte vragenlijst daarop afstemmen. Zo kan in kaart gebracht worden waarom iemand slecht slaapt en of er iets mee moet gebeuren. En dat geldt voor de hele breedte van het gedrag van een client.”

