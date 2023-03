Minder angst bij behandeling dankzij VR-bril

Het is de eerste keer dat de VR-brillen in het Meander Medisch Centrum worden gebruikt. Ze zijn aangeschaft met financiële steun van de Vrienden van Meander. De afdeling waar patiënten komen voor een dagbehandeling oncologie of voor beschouwende zorg, is één van de zes afdelingen die over een VR-bril beschikt.

De komst van de VR-bril is volgens teammanager Annette Boersen positief ontvangen. “Je waant je in een compleet andere wereld wanneer je de bril opzet. Patiënten die op onze afdeling een andere patiënt met de bril zien, vragen vervolgens aan onze medewerkers of zij de bril ook een keer mogen opzetten.” Wie dat doet waant zich in een onderwaterwereld of maakt een fietstocht op de Veluwe. Hierdoor worden patiënten op een prettige manier afgeleid van hun behandeling.

VR-bril

Met Virtual Reality (VR) zijn er vele toepassingsmogelijkheden. “Het is mooi om te zien hoe wij deze veelzijdigheid optimaal kunnen inzetten binnen Meander”, vertelt Luuk Molenaar van SyncVR, leverancier van de VR-brillen.

“De VR-brillen worden op zes verschillende afdelingen ingezet voor onder andere: prikangst, ontspanning tijdens de dialyse, acute pijnvermindering bij wondverzorging en om angst te verminderen voorafgaand aan een operatie. De eerste berichten die ik nu krijg vanuit de afdelingen zijn zeer positief en ik ben er van overtuigd dat nog vele mooie ervaringen met VR zullen volgen.”

Minder pijn door afleiding

Ondanks dat er heel veel ziekenhuizen en andere zorginstellingen zijn die gebruik maken van de VR-brillen, was verpleegkundige Michiel de Graaf toch benieuwd of het bij Meander ook zou gaan werken. De Graaf is verpleegkundige op de SEH en tevens stafadviseur digitalisering in Meander. Hij heeft bovendien meegewerkt aan de implementatie van de VR-brillen. “Zelf heb ik recent een VR-bril gebruikt bij een patiënte met een gebroken bovenbeen die, ondanks de pijnstilling, erg veel pijn had. Het maakte verschil, want zij gaf aan dat ze aanzienlijk minder pijn had door de afleiding die de VR-bril gaf. Voor mij een mooie eerste test en hopelijk een stukje technologie dat kan blijven ondersteunen bij behandeling op de SEH.”

Ook in het Pijncentrum van Rijnstate wordt gebruik gemaakt van een VR-bril. In 2021 nam het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis deze brillen in gebruik op de Intensive Care en Kinderafdeling.