Minder angst en pijn dankzij VR-bril in Pijncentrum

Virtual reality wordt steeds vaker ingezet op verschillende plekken in de zorgsector. Onlangs is bijvoorbeeld een proef met een VR-bril voor het verminderen van bevallingspijn met succes afgerond. Ook gebruiken zorgmedewerkers steeds vaker zélf deze vorm van virtuele afleiding om, tussen de bedrijven door, even te ontstressen.

Virtueel zwemmen met dolfijnen

De kracht van VR is dat het in staat is om mensen even in een andere wereld te brengen. Zo ontstaat afleiding en dat kan er voor zorgen dat mensen minder angst en pijn ervaren of gewoon even ontspannen. Fijn is dat als het niet werkt, de patiënt simpelweg de bril af kan zetten. Wie de VR-bril opzet, komt meteen in een digitale wereld terecht. Hierin kun je zelf een simulatie video in 3D bekijken. Denk bijvoorbeeld aan zwemmen met dolfijnen of een mooie natuurwandeling. Doordat mensen zich even in een andere wereld wanen, komen pijnprikkels minder hard binnen omdat ze afgeleid zijn. Zo voelen patiënten dankzij de inzet van VR-bril op een natuurlijke manier minder pijn.

Innovatiefonds helpt met financiering

Het Pijncentrum van Rijnstate start met Virtual Reality (VR) therapie voor de behandeling. Het idee is afkomstig van Lucienne Rivai, verpleegkundige van het Pijncentrum die het project opstartte in het kader van een kwaliteitsverbeteringsproject, dat ze deed in het kader van haar opleiding tot pijnconsulent. Bij het opzetten van het project werd Rivai geholpen door Jolien de Gruijter die innovatiemanager bij Rijnstate is. Er werden bijvoorbeeld contacten gelegd met bedrijven gespecialiseerd in VR en het Innovatiefonds werd bereid gevonden om te financieren. Tevens werd intern voldoende draagkracht gevonden voor het project en haakten andere afdelingen aan bij het project zoals Klinische Fysica, Hygiëne & Infectiepreventie en Automatisering.

Minder pijn en angst

Rivai weet uit ervaring dat patiënten soms erg op zien tegen een behandeling, vooral vanwege de pijn die ze verwachten te gaan voelen. Een VR-bril kan hen dan afleiden waardoor ze minder angst en pijn voelen. Lucienne Rivai vertelt op de website van Rijnstate: “We richten ons eerst op het inzetten van de VR-bril op de behandelkamer van de pijnpoli, waar patiënten regelmatig erg gespannen en angstig zijn voor de behandeling. Deze spanning en angst kunnen zo heftig zijn dat mensen soms zelfs, voorafgaand aan de behandeling, medicatie via een infuus krijgen. Hoe mooi is het als we door afleiding, in de vorm van de VR-bril, deze medicatie achterwege kunnen laten!”