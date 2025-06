Minder herhaalbezoeken chronische patiënten dankzij digitale zorg

Het Digitaal Gezondheidscentrum (DGC) in Kennemerland heeft een belangrijke mijlpaal bereikt: het aantal herhaalbezoeken door mensen met chronische aandoeningen is met ruim een vijfde (21%) gedaald ten opzichte van 2019. Deze daling betreft onder meer patiënten met COPD, hartfalen, IBD, slaapapneu, Parkinson en chronische hoofdpijn. De resultaten benadrukken de kracht van digitale ondersteuning en domein overstijgende samenwerking binnen een integrale zorgaanpak.

De opvallende afname in herhaalbezoeken is mede te danken aan het toepassen van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid als leidraad voor zorgverlening. Deze visie kijkt verder dan de medische kant van ziekte en richt zich op zes dimensies die het functioneren en welbevinden van mensen bepalen: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal functioneren en dagelijks functioneren.

Binnen het DGC vormt deze benadering het uitgangspunt. Patiënten worden niet benaderd als zorgconsumenten, maar als mensen met eigen waarden, doelen en veerkracht. De zorgverlening is gericht op het versterken van zelfregie en het ondersteunen van persoonlijke gezondheid, in plaats van alleen symptoombestrijding.

Digitale zorg op maat met de verpleegkundig telecoach

Een sleutelelement binnen het DGC is de inzet van de verpleegkundig telecoach. Deze zorgprofessional fungeert als vast aanspreekpunt voor mensen met een chronische aandoening en is eenvoudig bereikbaar via de BeterDichtbij app. Patiënten kunnen snel en laagdrempelig contact opnemen bij vragen, zorgen of afwijkende thuismetingen. Dat voorkomt onnodige polikliniekbezoeken en zorgt voor snelle triage op afstand.

De telecoach stemt zo nodig af met behandelend specialisten, wat leidt tot een efficiënte besluitvorming en korte communicatielijnen. Via de Patient Journey App krijgen patiënten bovendien gepersonaliseerde leefstijladviezen, inzicht in hun gezondheidsdata en toegang tot betrouwbare informatie over hun aandoening en medicatie. Hierdoor ontstaat een continue informatie- en communicatiestroom tussen patiënt en zorgverleners.

Meer regie en betrokkenheid

Centraal in de werkwijze van het DGC staat de vraag wat voor de patiënt écht belangrijk is. Door persoonlijke gesprekken en digitale monitoring wordt zorg afgestemd op individuele voorkeuren en levensdoelen. Deze mensgerichte benadering verhoogt niet alleen de effectiviteit van interventies, maar vergroot ook het gevoel van controle en betrokkenheid bij de patiënt.

Patiënten geven aan zich beter gehoord en ondersteund te voelen. De mogelijkheid om op eigen moment digitaal contact op te nemen met een vaste zorgverlener biedt veel rust. Dit vergroot niet alleen het gevoel van veiligheid, maar versterkt ook de eigen regierol van de patiënt. Naast de daling van het aantal herhaalbezoeken, is er ook sprake van een hogere patiënttevredenheid over de geboden ondersteuning.

Ketenoverstijgende samenwerking als succesfactor

Het DGC is een samenwerkingsverband van het Rode Kruis Ziekenhuis, ViVa! Zorggroep, Huisartsen Zuid-Kennemerland, Huisartsen Midden-Kennemerland, Heliomare, de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk, en diverse welzijnspartners. Deze netwerkstructuur is van essentieel belang voor de integrale benadering van chronische zorg.

Door de nauwe verbinding tussen zorg en sociaal domein wordt ondersteuning breder ingestoken. Niet alleen medische aspecten, maar ook sociale factoren zoals wonen, werk, daginvulling en zingeving worden meegenomen in het zorgaanbod. Daardoor kunnen mensen met een chronische aandoening beter participeren in de samenleving en behouden zij meer grip op hun dagelijks leven.

De samenwerking gaat verder dan traditionele domeingrenzen en is gestoeld op gedeelde verantwoordelijkheid. Welzijnsorganisaties, gemeenten, zorginstellingen en eerstelijnszorg stemmen hun diensten op elkaar af en werken vanuit een gezamenlijke visie op gezondheid en zelfredzaamheid.

Blik op de toekomst

De samenwerkende partijen zien het DGC als voorbeeld van hoe chronische zorg in Nederland toekomstbestendig georganiseerd kan worden. Door digitale innovatie te combineren met een persoonsgerichte en domeinoverstijgende aanpak, ontstaat er ruimte voor maatwerk en duurzame ondersteuning.

De komende jaren wordt ingezet op verdere opschaling en verdieping van deze werkwijze. Met de behaalde resultaten en de positieve ervaringen van patiënten en zorgverleners als fundament, wil het DGC zich blijven ontwikkelen als koploper in integrale digitale zorg.

Financiering door Zilveren Kruis en VGZ

De structurele inzet van het DGC wordt mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis en VGZ, die in oktober 2024 gezamenlijk het transformatieplan van het DGC goedkeurden. Via dit plan ondersteunen zij de hervorming van zorg en ondersteuning voor mensen met chronische aandoeningen in de regio Kennemerland. Deze samenwerking past binnen de bredere landelijke beweging om passende zorg toegankelijk, digitaal ondersteund en dichtbij huis te organiseren.