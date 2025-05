Minder zorgmijding bij huisarts in 2024 en patiënten positief

Ook in 2024 zijn patiënten over het algemeen tevreden over de zorgverlening die ze krijgen. Ook over de manier waarop de huisarts patiënten bejegent wordt positief bevonden. Verder is het aantal inwoners dat afziet van een doktersbezoek, verdere behandeling of medicijnen vanwege de kosten langer dan vorig jaar. Dit blijkt uit de jaarlijkse peiling ‘Tevredenheid van burgers over zorgverlening’ aan de hand van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

De jaarlijkse peilingen worden sinds 2016 elk jaar opgenomen op de website van De Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ). Op die site worden de cijfers van het Nivel opgenomen samen met veel andere kerncijfers over zorg en gezondheid, die door verschillende partijen worden aangeleverd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebruikt deze kerncijfers ter ondersteuning van zijn beleid.

Veier onderwerpen belicht

Het Nivel heeft de cijfers over de tevredenheid van inwoners geconcretiseerd door vier onderwerpen daaruit te definiëren. Voor elk onderwerp verschijnt jaarlijks een aparte publicatie. Voor 2024 zijn op basis van de volgende onderwerpen vier infographics gemaakt:

Tevredenheid over de bejegening door de huisarts.

Tevredenheid over gezamenlijke besluitvorming over een behandeling.

Tevredenheid over toegankelijkheid van zorg, in termen van kosten en wachttijden.

Tevredenheid over het vermogen en de mogelijkheden tot het vervullen van sociale rollen en activiteiten.

Percentage zorgmijding omlaag

Het Nivel geeft op haar website een toelichting op twee van de vier onderwerpen. Voor het meten van de tevredenheid van patiënten over de bejegening door de huisarts hebben de onderzoekers van het Nivel verschillende aspecten van bejegening uitgevraagd. Dit zijn onder meer: voldoende tijd nemen en zaken op een begrijpelijke manier uitleggen. In de peiling over 2024 geven inwoners voor alle aspecten van bejegening aan dat ze hier meestal of altijd tevreden over zijn.

In 2024 heeft 8 procent van de inwoners vanwege de kosten afgezien van een doktersbezoek, verdere behandeling of medicijnen, tegenover 11 procent in 2023. In de jaren 2016-2024 is een daling te zien in het percentage mensen dat vanwege de kosten afziet van een doktersbezoek, verdere behandeling of medicijnen. De grootste daling was voornamelijk in de eerste jaren te zien, het percentage schommelt nu al een aantal jaar tussen de 7 en de 11 procent. Vanaf 2020 leek er sprake van een stijging, maar deze lijkt niet door te zetten. Ook onder de huisartsen zelf doet het Nivel onderzoek. Zo werden op 20 december 2023 nog de resultaten van een onderzoek naar de inzet van digitale middelen in huisartsenpraktijken gepresenteerd.

Over het onderzoek

De Nivel-cijfers over de tevredenheid van inwoners over de zorgverlening zijn het resultaat van herhaald vragenlijstonderzoek met panelleden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Ieder jaar in november ontvangt een steekproef van 1500 panelleden de vragenlijst (schriftelijk en online) met vragen over de vier onderwerpen over de tevredenheid over de zorgverlening. De steekproef is representatief voor de bevolking van 18 jaar en ouder, qua leeftijd en geslacht. De resultaten van 2024 zijn gebaseerd op de antwoorden van 782 respondenten (respons 52 procent). Alle peilingen vanaf 2016 zijn te vinden op Nivel-cijfers Tevredenheid van burgers over zorgverlening.