Mobiele CT-ambulance versnelt beroertezorg en bespaart kosten

Onderzoekers van het Erasmus MC hebben een simulatiemodel ontwikkeld om erachter te komen of de zorg voor patiënten met een beroerte baat heeft bij de komst van een zogenoemde mobiele stroke unit (MSU). Zij concluderen aan de hand van het simulatiemodel nu dat met de inzet van een MSU patiënten met een vermoedelijke beroerte in de regio Rotterdam sneller en effectiever geholpen zouden kunnen worden dan de huidige werkwijze.

Bij een beroerte is snelheid van essentieel belang. Door de acute verstoring van de bloedtoevoer naar de hersenen sterven zenuwcellen razendsnel af. Vroege behandeling kan ernstige invaliditeit of overlijden voorkomen. De huidige praktijk vereist echter eerst beeldvorming in het ziekenhuis, wat vaak leidt tot kostbaar tijdverlies. “Het stellen van een diagnose vereist een CT-scan, omdat je aan de buitenkant niet kunt zien of het om een bloedprop of een hersenbloeding gaat. Die noodzakelijke beeldvorming komt nu pas in het ziekenhuis, terwijl elke minuut telt”, vertelt promovendus Peter van Hulst wiens onderzoek gepubliceerd is in Neurology.

Ambulance met CT-scanner

De mobiele stroke unit biedt hierin uitkomst. Deze ambulance is uitgerust met een CT-scanner, specialistische apparatuur en een daarvoor opgeleide verpleegkundige. Bij een 112-melding van een vermoedelijke beroerte rukken zowel een reguliere ambulance als de MSU uit. De gespecialiseerde verpleegkundige voert de eerste beoordeling uit, stelt samen met een neuroloog op afstand de diagnose en kan direct starten met medicatie. De patiënt wordt vervolgens vervoerd naar het meest geschikte ziekenhuis, terwijl de MSU weer beschikbaar is voor een volgende melding.

Volgens het Erasmus MC is de MSU niet alleen sneller, maar ook kosteneffectief. In het meest gunstige scenario, waarbij de unit dagelijks inzetbaar is tussen 7:00 en 23:00 uur, met een aanrijtijd tot 25 minuten, kunnen behandelingen 10 tot 50 minuten eerder worden gestart. Daarmee worden levens gered en invaliditeit voorkomen. Bovendien besparen ziekenhuizen op langdurige zorgkosten. Ook vervangt de MSU ruim 180 ambulance-overdrachten en verlaagt het de druk op de spoedeisende hulp.

Regionale pilot

De onderzoekers willen nu een pilot opzetten in de regio om het simulatiemodel te toetsen in de praktijk. De investering is fors: ongeveer 1,5 miljoen euro voor de aanschaf van een MSU, plus operationele kosten. Toch is de verwachting dat deze binnen twee jaar wordt terugverdiend.

De mobiele stroke unit is internationaal al in gebruik, onder meer in Berlijn, Melbourne en diverse steden in de VS en China. De introductie in Nederland kan een belangrijke stap zijn naar snellere, efficiëntere en patiëntgerichte beroertezorg. Van Hulst besluit: “De gezondheidswinst en de langetermijnbesparing maken deze innovatie absoluut de moeite waard.”

Verbeteren en versnellen beroertezorg

Binnen, maar ook buiten Nederland worden diverse initiatieven ontplooid om de beroertezorg te verbeteren en versnellen. Zo berichtten wij eerder dit jaar over een samenwerkingsverband van dertien Nederlandse ziekenhuizen om de zogenoemde ‘deur‑tot‑lies‑tijd’ te verkorten van gemiddeld 52 naar 47 minuten. Dankzij geavanceerde CT-diagnostiek en intensieve samenwerking tussen neurologie, radiologie en spoedeisende hulp vindt trombectomie sneller plaats. Dit netwerk gebruikt gezamenlijke kwaliteitsdata (via dashboards) om knelpunten te identificeren en verbeteringen door te voeren.

Philips en Medtronic werken ook al langere tijd, wereldwijd, samen op het gebied van de beroertezorg. Samen hebben zij de ambitie uitgesproken de toegang tot tijdige diagnose en behandeling van beroertes wereldwijd te verbeteren. Wik werken ook samen met de WSO (World Stroke Organisation) en sloten zich vorig jaar aan bij de WSO Advocacy Coalition. Deze coalitie onder leiding van de WSO brengt uiteenlopende partijen, waaronder zorgprofessionals, patiëntengroepen en beleidsmakers, samen om strategieën te ontwikkelen om de wereldwijde impact van beroertes aan te pakken.