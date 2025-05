Mobiele sensor meet melkconsumptie tijdens borstvoeding

Onderzoekers van de Northwestern University hebben een nieuw, draagbaar apparaat ontwikkeld dat real-time meet hoeveel moedermelk een baby tijdens het voeden binnenkrijgt. De technologie biedt ouders meer inzicht en geruststelling én opent deuren naar verbeterde neonatale zorg.

De start van het ouderschap brengt veel onzekerheden met zich mee – vooral als het aankomt op borstvoeding. Hoe weet je of je baby voldoende drinkt? Die vraag is voor veel ouders moeilijk te beantwoorden. Zeker bij pasgeborenen, waarbij nauwkeurige monitoring van voeding essentieel is, kan onduidelijkheid leiden tot stress en medische complicaties.

Daarom ontwikkelden onderzoekers van Northwestern University een innovatief en draagbaar systeem dat het mogelijk maakt om de hoeveelheid moedermelk die een baby tijdens het drinken consumeert, nauwkeurig en direct te meten. De uitvinding biedt niet alleen geruststelling aan ouders, maar ook waardevolle gegevens voor zorgprofessionals – met name op neonatale intensivecareafdelingen (NICU’s).

Slimme technologie, subtiel geïntegreerd

Het systeem bestaat uit een zachte, flexibele sensor die comfortabel om de borst van de moeder wordt gedragen. Deze sensor – nauwelijks dikker dan een pleister – bevat elektroden en is gekoppeld aan een klein, lichtgewicht basisstation dat in het midden rust. In dit basisstation bevinden zich een oplaadbare batterij, een Bluetooth-module en een geheugenchip voor draadloze dataoverdracht, naar een smartphone of tablet.

Tijdens het voeden meet het systeem subtiele veranderingen in elektrische impedantie – een techniek die betrouwbaar laat zien hoeveel vloeistof zich in het borstweefsel bevindt. Op basis daarvan berekent het apparaat nauwkeurig hoeveel melk een baby heeft opgenomen. De gegevens worden draadloos verzonden naar een mobiele applicatie, waar ouders en zorgverleners in real-time een duidelijke, grafische weergave krijgen van de melkconsumptie.

Transparantie en vertrouwen in borstvoeding

De nieuwe technologie biedt een oplossing voor een van de meest voorkomende onzekerheden rondom borstvoeding: hoeveel krijgt de baby daadwerkelijk binnen? Volgens de onderzoekers kan het systeem vooral in de eerste dagen en weken na de geboorte een waardevol hulpmiddel zijn. "Borstvoeding is vaak een blinde vlek, zowel voor ouders als voor professionals. Met deze technologie willen we die vlek zichtbaar maken, zonder de natuurlijke interactie tussen moeder en kind te verstoren”, aldus professor John A. Rogers, hoofdonderzoeker en biomedisch ingenieur aan Northwestern.

De voordelen zijn zowel psychologisch als klinisch. Ouders ervaren minder stress doordat ze objectieve feedback krijgen over de voeding van hun baby. Tegelijkertijd krijgen professionals meer data om de voedingstoestand van kwetsbare pasgeborenen beter te monitoren en indien nodig bij te sturen.

Onlangs berichtten wij ook over de ontwikkeling van een slim zoogcompres dat in real-time de kwaliteit van moedermelk analyseert. Het compres bevat sensoren die stoffen zoals acetaminofen (paracetamol) detecteren, wat ouders helpt bij het bepalen of het veilig is om borstvoeding te geven na medicijngebruik. Daarnaast wordt gewerkt aan versies die andere stoffen, zoals glucose, kunnen meten. Deze technologie biedt nieuwe mogelijkheden voor het monitoren van de gezondheid van zowel moeder als kind tijdens de borstvoedingsperiode.

Toepassing op de NICU

Vooral op neonatale intensivecare-afdelingen biedt de technologie die de hoeveelheid moedermelk die een pasgeboren baby drinkt belangrijke voordelen. Premature of medisch kwetsbare baby’s hebben vaak een nauwe balans nodig tussen voedingsopname, groei en medische ondersteuning. In deze setting kan het systeem zorgverleners ondersteunen bij het beoordelen van de effectiviteit van borstvoeding naast sonde- of flesvoeding.

Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om de overgang van kunstvoeding naar borstvoeding beter te monitoren. Zo kan men op basis van objectieve gegevens bepalen wanneer een baby klaar is om volledig op natuurlijke voeding over te stappen – iets dat nu vaak gebeurt op basis van observatie en inschatting.

Klinische validatie en toekomstvisie

Het apparaat is inmiddels uitgebreid getest in verschillende onderzoeksfases. Eerst werd de technologie gevalideerd met behulp van computationele modellen en laboratoriumexperimenten. Vervolgens vond er een klinische pilot plaats in een ziekenhuisomgeving, waarbij nieuwe moeders het apparaat tijdens de borstvoeding droegen.

De resultaten van deze klinische validatie zijn recent gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Nature Biomedical Engineering. Uit de eerste bevindingen blijkt dat het systeem accuraat, comfortabel en eenvoudig in gebruik is. Bovendien werd het door moeders als ondersteunend en geruststellend ervaren.

De onderzoekers willen in de toekomst het systeem verder optimaliseren en toegankelijk maken voor grootschalig gebruik – zowel in thuissituaties als binnen klinische zorgtrajecten. Denk daarbij aan toepassingen in kraamzorg, lactatiebegeleiding en e-healthmonitoring.

Digitale ondersteuning van natuurlijke processen

Deze innovatie toont aan hoe digitale technologie een waardevolle rol kan spelen bij het ondersteunen van een van de meest natuurlijke processen: borstvoeding. Door digitale inzichten te koppelen aan menselijke zorg, wordt het mogelijk om op een gepersonaliseerde en datagedreven manier ondersteuning te bieden aan moeder en kind.

Binnen het bredere kader van hybride zorg en thuismonitoring past deze ontwikkeling naadloos. Het apparaat sluit aan bij de trend waarin zorg steeds vaker buiten de muren van het ziekenhuis plaatsvindt, maar wel met dezelfde – of zelfs hogere – mate van nauwkeurigheid en veiligheid.

“Met deze technologie helpen we ouders om met vertrouwen te voeden, en zorgprofessionals om beter te begeleiden. Zo wordt borstvoeding niet alleen natuurlijk, maar ook meetbaar en beheersbaar,” besluit Rogers.