Modern werkgeverschap en minder druk op POH-GGZ door digitalisering

Huisartsenpraktijken hebben te maken met een toenemende zorgvraag, beperkte fysieke ruimte en een patiëntengroep die in toenemende mate behoefte heeft aan digitale zorg. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor ondersteuning op afstand door de POH-GGZ. Digitale en hybride werkvormen worden daarmee steeds belangrijker binnen de huisartsenzorg. Reden voor de introductie van POH-GGZ Online, een digitale variant van de praktijkondersteuner GGZ.

“We zien in de praktijk dat het steeds minder vanzelfsprekend is om fulltime op locatie te werken. Voor meerdere patiënten maakt het consult via beeldbellen de drempel lager. En voor praktijken ontstaat er ruimte in een toch al volle planning”, zegt Johan Koks, POH-GGZ, regiomanager en lid van de projectgroep POH-GGZ Online. Volgens Koks groeit niet alleen de vraag naar volledig digitale ondersteuning, maar ook naar hybride inzet: een combinatie van fysieke en digitale zorg.



Praktijksteun, aanbieder van POH-GGZ Online, ondersteunt naar eigen zeggen sinds 2009 huisartsenpraktijken in de organisatie en uitvoering van geestelijke gezondheidszorg. De organisatie is actief in meerdere regio’s in Nederland, werkt samen met ruim vijfhonderd huisartsen en telt meer dan tweehonderd POH-GGZ-professionals.

Modern werkgeverschap

Koks zegt dat de collega’s die deels op afstand werken meer rust en regie ervaren. Ook de huisartsen reageren volgens hem positief; het vraagt wat van de organisatie maar levert veel op. Bij Praktijksteun zetten steeds meer van de ruim tweehonderd POH-GGZ-professionals hybride werkvormen in, in overleg met de praktijk.



Deze manier van werken sluit niet alleen aan op de behoeften van patiënten en praktijken, maar draagt volgens Koks ook bij aan modern werkgeverschap. Volgens de regiomanager ervaren de zorgverleners met deze nieuwe werkwijze meer ruimte om het werk op een manier in te richten die past bij hun leven. Dat versterkt de werk-privébalans en helpt hen om goede collega’s aan te trekken en te behouden.

De inzet van de POH-GGZ Online past volgens Praktijksteun in een bredere ontwikkeling: de transformatie van de GGZ dichter naar de wijk en de toename van digitale zorgvormen. “Waar eerder ruimtegebrek vooral een praktisch probleem was, zien we nu ook een culturele verschuiving,” aldus Koks. Volgens hem is zorg op afstand inmiddels voor veel mensen vanzelfsprekend. Niet alleen naar aanleiding van de coronapandemie, maar ook door technologische volwassenheid en nieuwe verwachtingen bij patiënten.

Toekomstbestendige ggz

De IZA-werkgroep Digitale en Hybride Zorg bracht onlangs een bezoek aan ggz-instelling Emergis in Zeeland. Emergis laat zien hoe digitale en hybride zorg kan bijdragen aan een toekomstbestendige ggz. Door personeelstekorten en een toenemende zorgvraag, onder meer door vergrijzing, kiest Emergis voor een andere aanpak. Digitalisering speelt daarbij een belangrijke rol om passende zorg bereikbaar en betaalbaar te houden.