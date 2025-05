Monitor Digitale Zorg: ‘Gebruik van digitale zorg stijgt licht’

Uit de Monitor Digitale Zorg 2024 van het RIVM, Nivel en het National eHealth Living Lab (NeLL) blijkt dat zorgverleners en zorggebruikers iets vaker gebruik maken van digitale middelen. Sommige toepassingen worden veel gebruikt, zoals het patiëntportaal of digitale schriftelijke communicatie, maar andere middelen nog weinig. Wel geven zowel de zorgverleners als de zorggebruikers aan dat ze de ruimte zien om zorg nog vaker (deels) digitaal te geven en te ontvangen.

De onderzoeksorganisaties vinden het belangrijk om zorgverleners en zorggebruikers hierbij te betrekken. Op die manier kunnen ervaringen vanuit verschillende perspectieven worden meegenomen. Verder blijkt uit de rondvraag dat vooral ouderen en mensen met alleen basisonderwijs of een vmbo-opleiding achterblijven als het gaat om het gebruik van digitale zorg. Zij gebruiken bijvoorbeeld minder vaak websites of apps om gezondheidsinformatie op te zoeken en staan ook minder positief tegenover digitale zorg. Om ervoor te zorgen dat zorg voor iedereen toegankelijk blijft, is het belangrijk deze groepen goed te ondersteunen. Denk hierbij aan het aanbieden van praktische trainingen of hulp op maat.

Persoonlijk contact en vertrouwen

Sommige digitale toepassingen blijven weinig gebruikt of nemen iets af in gebruik. Dit geldt bijvoorbeeld voor online behandelingen bij obesitas of depressie, ondanks eerdere inspanningen om deze te stimuleren. Duidelijke communicatie over de voordelen van deze manier van hulpverlening kan helpen.

Tegelijkertijd ervaren veel mensen dat digitale zorg het persoonlijke contact met zorgverleners vermindert. Ook leven er zorgen over privacy en gegevensbeveiliging. Het is daarom belangrijk om te kijken hoe digitale zorg persoonlijker kan worden ingericht en om open te zijn over hoe gegevens worden gedeeld en beschermd.

Monitor Digitale Zorg

Sinds 2021 brengt het RIVM samen met Nivel en het National eHealth Living Lab jaarlijks de ontwikkelingen in digitale zorg in kaart. Voor de Monitor 2024 zijn de ervaringen en de meningen van vier groepen zorgverleners en twee groepen zorggebruikers onderzocht. De uitkomsten zijn te vinden op een interactief dashboard op VZinfo.nl en in een factsheet.

Later dit voorjaar verschijnen er ook twee rapporten van het RIVM over het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarvan één specifiek ingaat op de overgang naar meer hybride zorg. Overigens bleek onlangs uit de jaarlijkse peiling ‘Tevredenheid van burgers over zorgverlening’ aan de hand van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg dat inwoners over het algemeen tevreden zijn over de zorg en over de bejegening door de huisarts.