MS-centrum Isala nu STZ expertise centrum

Het Isala MS-centrum neemt onder andere deel aan diverse landelijke onderzoeken. Die richten zich met name op medicijngebruik. Denk aan onderzoeken om te bepalen of MS-patiënten veilig kunnen stoppen met medicatie wanneer de MS stabiel is. Of onderzoek naar de mogelijkheid om de frequentie te verlagen waarin bepaalde infusen toegediend moeten worden.

“We zijn natuurlijk hartstikke trots op de erkenning voor ons MS-centrum. Dat hebben wij als keten gedaan, dus niet alleen vanuit neurologie maar ook met revalidatiegeneeskunde en medisch psychologie”, vertelt neuroloog Esther Zeinstra.

Onderzoeken MS-centrum

Naast deelname aan landelijke onderzoeken initieert het Isala MS-centrum zelf ook onderzoeken. Daarbij is digitalisering van zorg een belangrijk speerpunt. De MonSter studie is daar een mooi voorbeeld van. Het centrum ontving daarvoor subsidie van het Isala Innovatie en Wetenschapsfonds en het MS-fonds. “Wij willen uitzoeken wat digitaal contact betekent voor patiënten met MS. Hierdoor hoeven zij bijvoorbeeld minder vaak naar het ziekenhuis voor een afspraak maar zij kunnen wel makkelijk contact met ons opnemen. Wij denken dat wij de zorg zo beter maken, maar wetenschappelijk is het nog nooit bewezen. Daarom dit onderzoek”, aldus Esther.

Een ander onderzoek van het Isala MS-centrum is smart lab. Daarbij wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om patiënten zelf thuis bloed te laten afnemen zodat ze niet meer continu naar het ziekenhuis hoeven te reizen. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het KCL en patiënten.

‘Ruiken’ of iemand MS heeft

Tot slot loopt er nog een onderzoek naar de eNose. “Met de eNose onderzoeken we of we de diagnose MS makkelijker en sneller kunnen stellen. De gedachte is dat de eNose zou kunnen “ruiken” of iemand wel of geen MS heeft. De eerste resultaten zijn veelbelovend, maar het gebruik is natuurlijk alleen nog maar in onderzoekssetting. Je moet eerst een heel goed model maken en dat weer verder testen, voor je dit in de praktijk kunt gebruiken”, vertelt Esther.

Daarnaast wil het MS-centrum de eNose ook gaan inzetten om oorzaak te bepalen of iemand last kreeg van MS door een zogenoemde schub. Dat is het ontstaan van nieuwe MS klachten of en toename van de bestaande klachten. Die klachten kunnen echter ook ontstaan door andere oorzaken, zoals stress of een blaasontsteking. Onderzocht wordt dus of de eNose hier een rol bij kan spelen. “Het is de bedoeling dat Rozemarijn Ettema, in opleiding tot neuroloog, hierop gaat promoveren”, aldus Esther.