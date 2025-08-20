MSC maakt met digitale ondersteuning zorg persoonlijk

Het Medisch Service Centrum (MSC) van Medicinfo helpt dagelijks zorginstellingen en -professionals met hybride zorg. Het werk van de zorgverleners van Medicinfo zelf verloopt volledig digitaal, via chat of beeldbellen. Hun eigen ondersteuning wordt ook steeds digitaler, onder meer dankzij AI-toepassingen die helpen bij het voorbereiden van adviezen. Het MSC ontwikkelt zich inmiddels richting bredere samenwerking binnen regio’s.

Het MSC opereert met name als digitale schil, schetst Mariëlle van de Ven, teammanager van het MSC, in ICT&health 4. “We voeren altijd eerst een triage uit om te bepalen hoe urgent iets is. We slagen er goed in om de hoog urgente gevallen eruit te halen en die zo snel mogelijk door te zetten. Een herhaalrecept is bijvoorbeeld minder urgent en kan iets langer wachten dan een patiënt met pijn op de borst.”



Op het moment dat iemand door moet naar consult op locatie, is volgens Van de Ven een groot deel van het werk ook al gedaan via een aanvullende triage op chat of zo nodig beeldbellen. Zo kan een huisarts in de praktijk of op de HAP direct aan de slag en weet een patiënt goed wat hij of zij moet doen of vragen. “Zeker als we in hetzelfde HIS-systeem werken, is dit heel effectief, en anders sturen we een duidelijke overdracht.“

Persoonlijke zorg

Medicinfo mag dan een digitale zorgaanbieder zijn, de focus ligt op persoonlijke zorg, stelt Van de Ven. “Dat lijkt misschien raar, omdat we van telefonische ondersteuning de afgelopen jaren naar 80 procent chatcontact zijn gegaan. Maar het zijn de patiënten die hiervoor kiezen. Niemand wordt gepusht. En als ze chatten, dan merken ze dat er echt iemand achter zit, niet een chatbot. Ze voelen de empathie, betrokkenheid bij hun verhaal. Onze mensen worden daarop getraind: hoe kun je iemand die via chat ver weg lijkt, toch ‘dichtbij’ krijgen.”



Medicinfo is ervan overtuigd dat regionale samenwerking de oplossing is om de zorg toegankelijk te houden, voor de patiënt én voor de zorgverleners, meent Van de Ven. Een MSC speelt hierbij een belangrijke rol. “We zien dat de impact toeneemt wanneer we onze capaciteit niet alleen inzetten voor een losse praktijk of HAP, maar voor een samenwerkende groep zorgaanbieders in een regio. Als we een enkele praktijk of HAP ondersteunen, levert dat al duidelijk voordeel op, maar de impact blijft beperkt. Dus we zijn optimistisch dat steeds meer zorggroepen en RHO's ons benaderen met de wens om dit met alle huisartsenpraktijken en HAP’s in de regio te doen. Dan wordt de impact op gebieden zoals het verlagen van werkdruk, en patiënten helpen steeds voelbaarder.”

Naar tweede lijn en VVT

Behalve doorgroeien naar een digitale schil op regionaal niveau, heeft Medicinfo als ambitie om ook de tweede lijn en de VVT te ondersteunen. “We hebben alles in huis”, geeft Van de Ven aan. “Veel medische kennis en ervaring, een sterk en innovatief ICT-team, eigen innovaties op digitaal en AI-gebied en goede samenwerkingen met andere partijen in het domein.”



Ook in andere domeinen geldt uiteindelijk: patiënten moeten op elk punt in dat zorgpad, in hun reis, op het juiste perron af gezet worden, en het MSC ondersteunt om de zorgverleners op locatie zo slim mogelijk in te zetten voor de patiënten die hen nodig hebben.

Lees het volledige artikel in ICT&health 4, die op 22 augustus verschijnt.