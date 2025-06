MST en Isala pleiten voor vijfde Mobiel Medisch Team

Als het aan Medisch Spectrum Twente en Isala ligt, komt er een vijfde Mobiel Medisch Team (MMT) inclusief een helikopter. Het MMT moet worden gestationeerd op luchthaven Teuge. De ziekenhuizen willen dat ook in hun regio spoedhulp snel beschikbaar is, mocht dat nodig zijn. Nu is dat volgens hen nog niet het geval. De inzet en zorg van een Mobiel Medisch Team kan het verschil maken wanneer iemand acuut in levensgevaar is.

Bij acute hulp wordt het MMT ingezet samen met de helikopter, de Lifeliner. De helikopter brengt de medisch specialist en verpleegkundige zo snel mogelijk naar de patiënt, zodat de behandeling kan starten. Dit is een aanvulling op de ambulancezorg, die de eerste pre-hospitale zorg verricht. Het verschil is dat de medisch specialist van het MMT direct ter plaatste kan starten met de behandeling, al voordat de patiënt in het ziekenhuis is. Samen met het team van de ambulance wordt ter plaatse de patiënt gestabiliseerd om deze vervolgens zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. Daar wordt door de artsen en verpleegkundigen de behandeling voortgezet.

MMT-zorg bereikbaar voor iedereen

In Nederland zijn momenteel vier Mobiel Medisch Teams. Deze zijn gestationeerd in Amsterdam (onderdeel van Amsterdam UMC), Rotterdam (onderdeel van ErasmusMC), Volkel (onderdeel van Radboudumc) en Eelde (onderdeel van UMC Groningen). De vier teams leveren zorg aan heel Nederland.

Met name in Oost-Nederland is het team vaak langer onderweg. Daarnaast wordt het MMT steeds vaker opgeroepen. Om MMT-zorg voor iedereen in Nederland beter toegankelijk te maken is een uitbereiding nodig. Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft daarom een aanvraag ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor een extra Helikopter MMT in Teuge en een grondgebonden MMT in Maastricht.

Krachten verdelen

De beoogde standplaats voor het vijfde MMT is luchthaven International Airport Teuge. Door hier een team met een helikopter en een voertuig te stationeren kan het MMT sneller ter plaatse zijn bij patiënten in Oost-Nederland. Daarnaast zorgt dit team ook voor aanvullende toegang tot MMT-zorg voor Midden-Nederland. Hiermee ontlast een helikopter-MMT op Teuge vooral ook de MMT’s in Amsterdam en in Rotterdam. Die teams zijn dan meer beschikbaar voor de eigen regio. Omdat het werkgebied van het nieuwe MMT in de verzorgingsgebieden van Medisch Spectrum Twente (Enschede) en Isala (Zwolle) ligt, werken deze traumacentra samen aan het operationeel krijgen van dit vijfde MMT.

Met spoed beschikbaar

Juiste bij acute zorg is het van levensbelang dat de dienstdoende zorgverleners snel over de juiste, digitale gegevens van de patiënt beschikken. Daaraan wordt in het landelijk programma ‘Met spoed beschikbaar’ gewerkt. Tijdens de ICT&health World Conference 2025 werden veel goede voorbeelden gedeeld over het digitale rapportages in de spoedzorg. Zo vertelden medewerkers van Cohesie Huisartsenzorg en Ambulancezorg Limburg over het koplopersproject van het programma ‘Met Spoed Beschikbaar’ waarin ze samenwerken.