NaastenApp ook beschikbaar voor andere organisaties 

“Hoewel de Adviesraad Naasten niet bestaat uit naasten en maar een klein bestuur heeft, hebben we nu wel een manier gevonden om een verbinding met naasten tot stand te brengen. Hierdoor horen we hun stem en kunnen we ernaar handelen”, zegt Aad de Wilde. Er is ook een zorgstandaard beschikbaar voor het ondersteunen en het betrekken van naasten met praktische hulpmiddelen.

Inhoud NaastenApp

Met de app kunnen naasten van cliënten bij GGZ Drenthe inzicht krijgen in het zorgaanbod en kunnen hierover informatie zoeken. Ook is het mogelijk om met de app contact te onderhouden. Verder zijn in de app belangrijke data van evenementen, bijeenkomsten en cursussen in hun agenda te bekijken. Bovendien speelt medezeggenschap een cruciale rol binnen de app.

Via de modules ‘Denk mee’ en ‘Wat vind jij?’ kunnen naasten hun input geven. Dat levert weer waardevolle informatie op voor verder onderzoek. Het gebruik van apps is binnen de GGZ is in trek want onlangs heeft een client van zorgorganisatie HVO-Querido een innovatieve ‘zelfcheck-app’, specifiek voor mensen met schizofrenie en OCD ontwikkeld.

Informatie delen

Aad en Marjon zijn op zoek gegaan naar een eigentijdse manier om naasten te betrekken. Tijdens een bijeenkomst van de cliëntenraad kwamen ze in aanraking met een digitaal platform waarmee informatie kan worden gedeeld en communiceren mogelijk is. De app bood mogelijkheden die aansloten bij de doelen en wensen van de Adviesraad Naasten. Er volgde een gesprek met Socie en daaruit volgde het idee om een NaastenApp te ontwikkelen. Samen met de app-ontwikkelaar van Socie, William van Rijn, en de door GGZ Drenthe aangetrokken projectbegeleider Nynke Boersma, hebben ze de app verder uitgewerkt naar de wensen van GGZ Drenthe, ontwikkeld en getest.

Positieve reacties

Na een uitgebreide testperiode in samenwerking met naasten is de NaastenApp GGZ Drenthe op 10 september 2023 gelanceerd. Inmiddels hebben meer dan 500 mensen de app gedownload en zijn de reacties op de app positief. Manon Hens, verantwoordelijk voor het beheer van de app, vertelt dat de uitdaging nu is om de app levendig te houden. Samen met de afdeling communicatie binnen GGZ Drenthe wordt bekeken welke informatie interessant is om te delen en hoe dit het beste kan gebeuren. Het plan is om de app stapsgewijs uit te breiden zolang het bijdraagt aan het doel van de app: naasten informeren, steun bieden én laten meepraten in het naastenbeleid.

NaastenApp ook voor andere ggz-instellingen

De Adviesraad Naasten van GGZ Drenthe is voortdurend bezig met het leggen van nieuwe contacten en het versterken van interne en externe verbindingen. Binnen GGZ Drenthe zijn ongeveer vijftig aandachtfunctionarissen actief die zich inzetten om samenwerking met naasten te bevorderen en naasten ondersteuning te bieden. Hoewel de NaastenApp op dit moment alleen content van GGZ Drenthe bevat, is de blauwdruk beschikbaar voor andere instellingen. Zij kunnen de app overnemen en aanpassen aan hun eigen organisatie, visie en de behoeften van hun naasten. Belangstellende kunnen hiervoor contact opnemen met Manon Hens.