Nederlandse missie promoot Life Sciences & Health-sector in VS

Ruim 50 innovatieve Nederlandse bedrijven (startups, mkb en grootbedrijf) uit de Life Sciences & Health-sector reizen mee met de bewindslieden om te tonen wat Nederland presteert op het gebied van biomedische innovaties. Kuipers en Adriaansen hebben daarnaast in de Washington D.C. afzonderlijk gesprekken met regeringsvertegenwoordigers, bedrijven en organisaties over thema’s als gezondheidszorg, onderzoek & innovatie en economische samenwerking.

Sterke Life Sciences & health-sector

Minister Adriaansens stelt dat Nederland een sterke positie heeft als het gaat om biomedische innovatie met veelbelovende startups en scale-ups die bijdragen aan bijvoorbeeld regeneratieve geneeskunde. “We zijn de Europese metropool met de sterkst verbonden Life Sciences & Health-sector. Sinds 2019 werken we nauwer samen met de Amerikaanse staat Massachusetts om onze economische en wetenschappelijke banden te versterken.”

Kuipers ziet graag een versterking van de ‘opvallende synergie’ tussen de Amerikaanse en Nederlandse biotech- en med tech-sectoren. “Ik ben ervan overtuigd dat we onze internationale samenwerking verder moeten intensiveren. Door onze krachten te bundelen en te werken aan baanbrekende innovaties, kunnen we de gezondheidszorg en geneeskunde revolutionair verder brengen. Samen staan we klaar om nu al de toekomstige gezondheidszorg vorm te geven, de kwaliteit van leven te vergroten en doorbraken te bevorderen die toekomstige generaties zullen inspireren.”

In Boston bezoeken beide ministers de BIO International Convention 2023, waar ze het Nederlandse paviljoen bezoeken en deelnemen aan verschillende paneldiscussies en rondetafelgesprekken. Zij gaan afzonderlijk op de beurs én in de omgeving van Boston met Nederlandse deelnemers naar toonaangevende Amerikaanse bedrijven en onderzoeksinstituten. Samen met gouverneur Maura Healey van Massachusetts organiseren zij verder een ‘Future of Life Sciences’-evenement. Dit evenement wordt op dinsdag 6 juni bijgewoond door alle Nederlandse deelnemers aan de handelsmissie en vertegenwoordigers vanuit de Amerikaanse sector.

Economische impact

Nederland telt zo’n 3.000 innovatieve Life Science & Health bedrijven met een economische impact van circa 7 miljard euro, aldus een persbericht van de Rijksoverheid. De Nederlandse LSH-sector kreeg een extra impuls met de verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar Amsterdam in 2019. Het kabinet investeert via het Nationaal Groeifonds tientallen miljoenen euro’s extra in de sector met financiering voor projecten als RegMedXB, Health-RI, PharmaNL, Biotech Booster en Oncode-PACT.

Boston en omgeving vormen de thuisbasis van meer dan 1.000 biotechnologiebedrijven, variërend van startups tot farmaceutische multinationals met een waarde van miljarden euro’s. De wereldwijd toonaangevende Amerikaanse universiteiten in het gebied geven de regio een groot netwerk van wetenschappers en aanwas van talent.

Lees ook het interview met minister Kuipers in ICT&health 6, december 2022.

Van 14 tot en met 16 mei 2024 verwelkomt Nederland internationale zorgleiders, professionals, overheidsfunctionarissen, bedrijven en ontwikkelaars op de ICT&health World Conference. Leer over relevante technologieën en succesvolle innovaties, en ontdek wereldwijde samenwerkingen. Mis deze kans niet om deel uit te maken van de voorhoede van de zorgtransformatie! Reserveer snel ook uw ticket of plek!