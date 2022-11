Nederlandse thuiszorgapp wint 2 Britse zorg Oscars

De afgelopen jaren ontwikkelden medical developers – door innovatie gedreven artsen en verpleegkundigen – samen met healthtech scale-up Luscii thuismonitoringprogramma’s voor meer dan 70 ziektebeelden. Begin oktober kondigde oprichter Daan Dohmen van Luscii de volgende stap aan: het Certified Luscii Medical Developer Program dat er toe moet leiden dat de ontwikkeling van deze programma’s verder versnelt.

De slimme app werd inmiddels gelanceerd in 11 landen en wordt door artsen en verpleegkundigen voor meer dan 70 ziektebeelden ingezet. In Nederland maakt volgens een woordvoerder van het bedrijf zo’n 75% van de ziekenhuizen er gebruik van en sluiten regionaal steeds meer huisartsen aan. Het digitale zorgplatform is hiermee een levend voorbeeld van hoe de zorg zou moeten digitaliseren, een belangrijk doel in het Integraal Zorg Akkoord van Minister Ernst Kuipers.

Twee zorg Oscars

Eind november 2022 is er opnieuw groot nieuws voor deze thuismonitoring specialist. Het Britse NHS bekroonde Luscii met twee HSJ Awards die ook wel worden aangeduid als de Oscars van de Britse zorg. Het is voor zover bekend de eerste keer dat projecten van een Nederlands bedrijf deze prijs winnen. Met behulp van de thuismonitoringapp kunnen ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorgorganisaties hun patiënten op afstand begeleiden. Patiënten doen thuis zelf metingen en registreren die in de app, maar worden ook gecoacht bijvoorbeeld met op maat gemaakte e-learnings. Dankzij slimme begeleiding op afstand hoeven ze aantoonbaar minder vaak naar het ziekenhuis.

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie analyseert voortdurend alle data in de app en merkt eventuele achteruitgang direct op. Zodra iets niet goed zit, krijgt de arts automatisch een seintje in het patiëntdossier. Vervolgens kan er via beeldbellen of via de chatfunctie in de app, contact worden gemaakt met de patiënt. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot een aanpassing van de medicatie of een live consult.

De jury van de HSJ-awards was met name onder de indruk van de impact die deze Nederlandse thuiszorg-app heeft. De eerste award werd uitgereikt voor de inzet van de app aan het prestigieuze Imperial College in Londen. Zo leidde de inzet ervan onder meer tot 81% minder ongeplande opnames in het Londens ziekenhuis. Cardioloog Dr. Carla Plymen liet met onderzoek bijvoorbeeld zien dat er dankzij de Nederlandse app bij patiënten met hartfalen 65% minder spoedeisende hulpbezoeken waren en 81% minder ongeplande opnames in het ziekenhuis waren. Niet onbelangrijk is dat hierbij in totaal 65% aan ziekenhuiskosten werd bespaard.

Slimme thuismonitoringapp

De tweede Award ging naar de teams van zorgorganisaties Imperial College én Noth West London ICS. Ze ontvingen samen één zorg Oscar voor de innovatieve wijze waarop zij met het in Nederland ontwikkelde digitale zorgplatform met huisartsen en thuiszorg in een regionaal zorgnetwerk samenwerken om het zorgpad voor hartpatiënten revolutionair te veranderen. De slimme thuismonitoring app sluit uitstekend aan bij de internationale plannen om de zorg te digitaliseren en natuurlijk ook bij het onlangs ondertekende Integraal Zorg Akkoord Nederland (IZA).