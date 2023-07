Neuromodulatie voor patiënt met migraine

Salvia BioElectronics is een Nederlands bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van een patiëntgerichte therapie, onder andere met behulp van neuromodulatie, voor chronische migraine. Migraine is een slopende ziekte waar een op de zeven personen onder de 50 jaar, voornamelijk vrouwen, mee te kampen krijgen. Meer dan vijf procent van de mensen met migraine lijdt aan chronische migraine. Zij hebben gemiddeld 22 dagen per maand hoofdpijn.

De oorzaak is vaak niet of heel moeilijk te achterhalen. Daar is in het verleden al veel onderzoek naar gedaan. Opvallend was wel dat migrainepatiënten tijdens de corona lockdowns gemiddeld veel minder migrainedagen rapporteerden, zo bleek uit een onderzoek van het LUMC.

Neuromodulatie tegen migraine

Er zijn weliswaar een aantal goedgekeurde therapieën, maar die hebben bij de meeste patiënten maar weinig effect. De door Salvia ontwikkelde oplossing waarbij de migraine en clusterhoofdpijn wordt aangepakt met behulp van neuromodulatie, kan een mijlpaal betekenen voor de genezing, en verlichting van deze meer dan vervelende aandoeningen.

Salvia’s team van wetenschappers, artsen en technici ontwikkelt een apparaat dat is ontworpen om meer migrainevrije dagen te bieden. Salvia’s ultradunne bio-elektronische folie wordt chirurgisch net onder de huid geplaatst en geeft zachte elektrische pulsen af om de overgevoeligheid van het zenuwstelsel te verminderen.

“We herstellen de balans in de hersenen. Migraine en clusterhoofdpijn worden gekenmerkt door overgevoeligheid van het zenuwstelsel. Onze oplossing heeft tot doel de balans van het zenuwstelsel te herstellen door zachte elektrische pulsen af te geven via flinterdunne bio-elektronische folie om migraine en clusterhoofdpijnaanvallen te verminderen”, aldus Wim Pollet, Chief Medical Officer van Salvia.

Eerste succesvolle implantatie

Klinisch onderzoeker Dr. Paul Frank is enthousiast over de oplossing: “Samenwerken met Salvia om onze eerste patiënt te implanteren was een uitstekende ervaring. Ik ben verheugd dat deze nieuwe technologie het leven van veel patiënten aanzienlijk kan beïnvloeden.”

“Een opmerkelijke mijlpaal, die een nieuw tijdperk van mogelijkheden in ons vakgebied inluid. En met succes: de eerste patiënt ervoer onmiddellijk verbeteringen in het aantal en de intensiteit van migraine- en clusterhoofdpijnaanvallen”, zegt CEO Hubert Martens.