NHG E-learning voor gesprek over behandelwensen

Het geven van goede en passende medische zorg is een van de belangrijkste doelstellingen van zorgprofessionals. Daarvoor is het uiteraard ook heel belangrijk rekening te houden met de behandelwensen en -verwachtingen van patiënten. Wat vindt de patiënt belangrijk in het leven, en welke zorg past daar al dan niet bij? De nieuwe e-learning over behandelwensengesprekken geeft zorgprofessionals hierop de nodige antwoorden en handvatten.

Praten over behandelwensen

Complicerende factor bij deze gesprekken is dat ze meestal in de laatste fase van het leven gevoerd worden. Dat hoeft natuurlijk niet. Zorgprofessionals kunnen er ook voor kiezen om eerder met de patiënt in gesprek te gaan over dit onderwerp. Op een rustig en niet-bedreigend moment bijvoorbeeld. Dat maakt niet alleen het voeren van het gesprek een stuk makkelijker, omdat de patiënt nog niet geconfronteerd is met een beperkte levensverwachting.

Het in een vroeger stadium voeren van deze gesprekken zorgt er ook voor dat de patiënt zelf de regie houdt en de zorgverlener later, wanneer zich een acute situatie voordoet, niet hoeft te gissen naar de behandelwensen van de patiënt.

Vaardigheden e-learning

Om zorgprofessionals te helpen bij het voeren van gesprekken over behandelwensen heeft het NHG een speciale e-learning ontwikkeld. Daarin komen een aantal onderwerpen aan bod die ertoe bijdragen dat zorgprofessionals, na het voltooien van de e-learning, over de volgende vaardigheden beschikken:

een afweging maken wanneer een behandelwensengesprek te beginnen

het behandelwensengesprek voorbereiden en voeren

de uitkomsten van het behandelwensengesprek vastleggen met behulp van het formulier Uniform vastleggen proactieve zorgplanning en registreren in het HIS

de behandelwensen overdragen aan zorgpartners in de keten (huisartsenpost, tweede lijn, thuiszorg)

De e-learning is, voor abonnees, hier te volgen. Deze e-learning is ook geaccrediteerd door de NVvPO en levert ook accreditatiepunten op, één in dit geval. Die worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister. Leden van de V&VN kunnen na voltooiing van de e-learning het certificaat downloaden en indienen bij hun eigen kwaliteitsregister.