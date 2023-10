Digitale ondersteuning bij voorschrijven in HIS verlengd  

Huisartsen worden met het NHG- Formularium ondersteund zodat zij eenvoudig beleid kunnen opstellen voor ruim 200 aandoeningen, gebaseerd op NHG-Richtlijnen. Het NHG-formularium is een farmacotherapeutisch naslagwerk dat wordt samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen in Nederland en richt zich op het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsenzorg.

NHG-Formularium in HIS

Het NHG-formularium is bedoeld als hulpmiddel voor huisartsen bij het voorschrijven van medicatie. Huisarts Irene Bos legt op de website van de brancheorganisatie NHG uit waarom het zo handig is dat dit naslagwerk is geïntegreerd in het HIS. “Ik gebruik het NHG-Formularium omdat het snel is met de juiste dosering en hoeveelheid. Ook wordt er met patiëntkarakteristieken rekening gehouden. Zo hoef ik bij kinderdoseringen niet meer, soms in alle haast, zelf te rekenen, ideaal!”

Eric Scheppink, voorzitter Raad van Bestuur van het NHG is blij met de herziene overeenkomst met Digitalis en Health Base. “Deze samenwerking stelt een belangrijk deel van de huisartsen nu en in de toekomst in staat om via het HIS makkelijk te werken met onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwde informatie die op maat is voor de patiënt.”

Samenwerking verdiepen

Digitalis werkt al ruim 25 jaar samen met het NHG en de laatste jaren is de samenwerking duidelijk verdiept, hetgeen ook goed word weerspiegeld met de nieuwe verlengingsovereenkomst. Het bedrijf is sinds kort een zelfstandig onderdeel van Health Base, expertisecentrum voor medische en farmaceutische content.

Mark van Vliet, directeur Health Base vertelt: “Met het verlengen van de overeenkomst bundelen we onze krachten en kunnen we ook inhoudelijk samenwerken aan het vernieuwen en door ontwikkelen van het NHG-Formularium in Prescriptor. Dit zal zorgen voor een nóg betere digitale ondersteuning van de huisarts. Deze ondertekening dient tevens als startpunt om een bredere, inhoudelijke samenwerking tussen het NHG en Health Base te verkennen.”

HIS & historie

Huisartsenautomatisering bestaat al bijna 40 jaar. In 1984 richtten de NHG en LHV de WCIA (Werkgroep Coördinatie Informatie Automatisering) op en ontwikkelden het HIS-referentiemodel. De eerste HIS’en kwamen. Verdwenen zijn inmiddels Declamed, Elias, Het His, Zorgdossier, CitoLive; OmniHIS en Promedico gaan binnenkort verder als Sanday. Tot voor kort waren Medicom (Pharmapartners), CGM Huisarts, Microhis (CSC), en Bricks huisarts (Tetra) de overlevers. De laatste tijd zijn er toch nieuwe spelers verschenen. We hebben het over HIX voor huisartsen, HealthConnected en MediKit.

Het NHG-Formularium is nu geïntegreerd in zeven verschillende HIS-systemen te weten MicroHis, CGM Huisarts, OmniHis Scipio, Promedico VDF, TransHIS en Zorgdossier. Het NHG-Formularium is echter niet beschikbaar in het HIS van Medicom. Wél is het onafhankelijke voorschrijfsysteem ook direct in Chipsoft te vinden.