NHL Stenden in top 3 Onderwijspremie met ‘Future proof nurses’

Het project dat meedoet aan de Nederlandse Onderwijspremie is dit jaar afkomstig van de academie Gezondheidszorg. Deze afdeling werkt samen met het lectoraat Digitale Innovatie en Zorg en Welzijn aan diverse projecten om de diverse uitdagingen in de zorg aan te kunnen gaan. Onder meer digitale innovaties op gebieden zoals VR en hologrammen worden ingezet. De grootste knelpunten voor nu en in de nabije toekomst zijn de groeiende kloof tussen vraag naar zorg – en daarmee gepaard betaalbaarheid – en het aanbod van zorgpersoneel.

Future proof nurses

Samen met studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld hebben academie en lectoraat het innovatieproject ‘Future proof nurses: simulerend naar de verpleegkundige van de toekomst’ opgezet. Om toekomstbestendige verpleegkundigen op te leiden, zijn (digitale) simulaties namelijk van meerwaarde, aldus NHL Stenden.

Studenten, docenten en zorgprofessionals worden door simulatie-onderwijs geholpen in hun professionele ontwikkeling. Zo oefenen studenten in een veilige omgeving scenario’s, zodat ze beter voorbereid zijn op hun stage en toekomstige werk. Ook verbeteren ze hun klinisch redeneren, volgen ze empathie-trainingen om te beleven hoe een zorgvrager zijn ziekte ervaart en trainen ze hun communicatieve vaardigheden.

Reinskje Suierveld, directeur van de academie Gezondheidszorg, stelt ontzettend trots te zijn op de plek in de top 3 van de Nederlandse Onderwijspremie. “Het is een erkenning van onze innovatiekracht en van het feit dat we belangrijke partners uit het werkveld aan ons weten te binden. We halen scenario’s op uit de praktijk waarmee de studenten kunnen oefenen. Onderwijs, onderzoek en de praktijk komen in dit project echt samen.”

Onderwijspremie hoogste onderscheiding

De Nederlandse Onderwijspremie – tot en met 2022 Nederlandse Hogeronderwijspremie – is de hoogste onderscheiding in het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. Hij is bedoeld aan onderwijsteams ter waardering van, en als impuls voor, onderwijsvernieuwing en -verbetering van het mbo, hbo en wo. De premie gaat jaarlijks naar onderwijsteams die de afgelopen vier jaar een onderwijsinitiatief hebben ontwikkeld. Voor de top 3 projecten is er respectievelijk 500.000, 800.000 en 1,2 miljoen euro beschikbaar.

In 2022 kreeg het Inclusive Community Lab Fryslân van NHL Stenden bij de – toen nog geheten – Nederlandse Hogeronderwijspremie de tweede prijs. In het lab, opgezet binnen de academie Social Studies, werken studenten en docenten van acht verschillende mbo- en hbo-opleidingen samen met ervaringsdeskundigen en mensen uit het werkveld aan creatieve oplossingen voor het armoedeprobleem.

MEE Lab

NHL Stenden stond in 2021 mede aan de basis van het noordelijke MEE Lab. Door op een andere manier naar ingewikkelde vragen of problemen te kijken, wil het MEE lab tot innovatieve oplossingen komen om mensen met een beperking mee te laten doen in de samenleving. Het MEE lab is een samenwerking tussen MEE Noord en het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn van NHL Stenden Hogeschool.