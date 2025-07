NHR Kwaliteitsprijs voor Hart- en Vaatcentrum

Het Catharina Ziekenhuis makte onlangs bekend dat het de Nederlandse Hart Registratie (NHR) Kwaliteitsprijs 2025 heeft gewonnen met het project ‘E-health voor CABG-patiënten’. Het gaat hierbij om de verbeterde zorg voor patiënten die een bypassoperatie (CABG) hebben ondergaan en in dat zorgpad digitale voorlichting en een videoconsult kregen. Het project is ontwikkeld in het Hart- en Vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis in samenwerking met de Hartstichting.

Sinds januari van dit jaar maakt het e-healthprogramma structureel deel uit van ons CABG-zorgpad. Het innovatieve programma, mede gefinancierd dankzij 93.000 euro subsidie van ZonMw, geeft de patiënten voor en na de operatie toegang tot een reeks educatieve video's over de ingreep, herstel en leefstijl. Een week na ontslag volgt een videoconsult met een verpleegkundig specialist.

Minder ongeplande zorg

Uit onderzoek van arts in opleiding tot cardioloog Gijs van Steenbergen bleek dat deze aanpak leidt tot minder ongeplande zorg, lagere zorgkosten en een sneller herstel. “Patiënten voelen zich fitter, zoeken minder vaak medische hulp en krijgen sneller betrouwbare informatie”, zegt Van Steenbergen.

Zijn collega en verpleegkundig specialist Suzanne Dominicus vertelt dat patiënten deze gang van zaken enorm waarderen. Dominicus spreekt de patiënten tijdens het videoconsult. “Een dag of vijf na de operatie hebben ze vaak nog veel vragen, dit is een heel laagdrempelige manier om die te beantwoorden. “

Implementatiegids

De e-healthoplossing is laagdrempelig toegankelijk via het patiëntenportaal MijnCatharina en is goed schaalbaar naar andere hartcentra in het land. In een latere fase wordt een implementatiegids ontwikkeld om de landelijke uitrol te stimuleren. Projectleider Daniela Schulz: “Dit project verbetert de voorlichting voor patiënten en geeft ze meer eigen regie. Zo kunnen we de zorg na ontslag in het ziekenhuis beter continueren. Deze aanpak is ook goed te integreren binnen andere zorgpaden.”

De jury van de NHR Kwaliteitsprijs prijst de slimme inzet van technologie, het patiëntgerichte karakter en de brede toepasbaarheid van het project. Volgens hen brengt de innovatie de zorg letterlijk thuis bij de patiënt, zonder daarbij de zorgverlener uit het oog te verliezen. Het project werd onder meer gefinancierd met steun van ZonMw, dat 93.000 euro subsidie verleende om de onderzoeksresultaten naar de praktijk te vertalen.

Koppeling

Twee jaar geleden werd duidelijk dat er een koppeling mogelijk is gemaakt tussen micro-data van CBS en data uit de kwaliteitsregistraties van de NHR. Op die manier krijgen onderzoekers meer en completere data ter beschikking, zodat door onderzoek de kwaliteit van hartzorg kan worden geëvalueerd en verbeterd. Het realiseren van die koppeling is mede tot stand gekomen op initiatief van het consortium Heart4Data.