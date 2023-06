Nieuw AI-platform PaLM 2 verandert zorg blijvend  

Google presenteerde onlangs Bard als generieke concurrent van ChatGPT maar dus ook PaLM 2. De lancering van PaLM 2 is een stuk relevanter voor de medische wereld dan Bard. PaLM 2 ondersteunt ook ChatGPT, een concurrent van Google. Essentieel voor de gezondheidszorg is dat het platform kan worden afgestemd op kleinere LLM’s zodat meer gespecialiseerde AI-tools kunnen worden ondersteund. PaLM 2 ondersteunt inmiddels al meer dan 25 Google-producten en functies. Voor de gezondheidszorg gaat het om Med-PaLM 2, dat artsen kan helpen bij routinetaken maar ook bij het geven van betrouwbaardere antwoorden op vragen van patiënten dan dokter Google.

Large Language Models

Later deze zomer zal Med-PaLM 2 beschikbaar worden gesteld aan een selecte groep klanten die Google’s Cloud gebruiken. Ze krijgen de kans om het model te testen en hun feedback moet vervolgens worden gebruikt om het verder te verbeteren. Het bedrijf streeft ernaar gegevens uit afbeeldingen en elektronische medische dossiers te integreren met als doel om de patiëntresultaten in de toekomst te verbeteren.

Zowel GPT-4 als PaLM2 zijn LLM’s: large language models. Simpel gezegd kunnen dergelijke modellen tekst en andere media genereren, structureren, samenvatten, vertalen of anderszins verwerken op basis van de parameters. De ontwikkeling van een LLM gaat grotendeels om het verfijnen en vergroten van de variabelen. Daarnaast is de data waarop het model getraind wordt cruciaal. Het is enorm tijdrovend om deze dataset op te stellen en te verwerken.

PaLM2 zorgt voor nieuwe vacatures

Zeker is dat de opkomst van dit soort gespecialiseerde Large Language Models de medische wereld ingrijpend en blijvend zal gaan veranderen. Er ontstaan ook nieuwe functies in de zorg. De vraag naar bijvoorbeeld AI-prompt engineers in ziekenhuizen zal waarschijnlijk spectaculair toenemen. Prompts verwijzen naar de AI-taal, waarmee we AI kunnen vragen om specifieke taken uit te voeren, zoals het beschrijven van een mammogram of het genereren van een creatieve afbeelding in een gekozen stijl.

Prompt-engineers gaan helpen om de kunstmatige intelligentie op de juiste wijze te voeden. Wie denkt dat dit allemaal nog wel even gaat duren heeft het mis. De eerste ziekenhuizen huren inmiddels al

AI-ingenieurs in om LLM’s te testen. De toekomst is namelijk nu, en het Boston Children’s Hospital plaatste bijvoorbeeld nog onlangs een vacature voor een ‘AI Prompt Engineer’ ofwel een specialist in het afhandelen van AI-query’s. Kandidaten moeten ervaring hebben met AI en machine learning. Hun taak zal zijn om het gebruik van LMM’s zoals ChatGPT en PaLM 2 in de gezondheidszorg en bij ziekenhuisactiviteiten te testen.

Stel AI de juiste vraag

Taken van zo’n AI-ingenieur zijn onder meer het ontwerpen en ontwikkelen van AI-query’s met behulp van grote taalmodellen. Tevens moeten ze gericht samenwerken met onderzoekers en clinici om hun behoeften te begrijpen en AI-query’s voor gegevensverzameling te ontwerpen. Hoewel PaLM 2 artsen niet kan vervangen, wordt het straks waarschijnlijk moeilijk om zonder te werken. AI in de gezondheidszorg zal de werkefficiëntie, de kwaliteit van diagnoses en behandelresultaten verbeteren en specifieke zorgprocessen automatiseren Google is van plan om 25 nieuwe producten en functies uit te brengen op basis van PaLM 2 en één daarvan is dus voor artsen. Tijdens het evenement demonstreerde de CEO van Google, Sundar Pichai, hoe AI röntgenstralen zou kunnen beschrijven. U hoeft alleen maar het AI-systeem de juiste vraag te stellen, zoals ‘Wat staat er op deze foto?’ of ‘Kun je me een rapport schrijven waarin deze thoraxfoto wordt geanalyseerd?.’

AI-taal in medische opleiding

De geschetste ontwikkeling omtrent LLM’s laat zien hoe belangrijk het is dat artsen het vermogen beheersen om commando’s (prompts) te formuleren om naadloos te communiceren met de kunstmatige intelligentie. Het gebruik van Large Language Models (LLM’s) vereist namelijk specifieke vaardigheden, met name bij het formuleren van vragen (prompts). De nauwkeurigheid van de antwoorden van de algoritmen hangt af van de precieze formulering van die prompts. De kans dat het leren van een AI-taal binnenkort opgenomen zal gaan worden in de curricula van medische opleidingen en vervolgopleidingen is dan ook groot.

