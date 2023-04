Nieuw e-magazine: leidinggeven aan de digitale transformatie  

ActiZ wil met het nieuwe e-magazine laten zien wat de opbrengst is van technologische innovaties en digitale transformatie. In het eerste nummer gaat het vooral over de ouderenzorg. Er wordt inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt welke uitdagingen en knelpunten er zijn, zodat er gericht kan worden gewerkt om de ouderenzorg op lange termijn duurzaam te organiseren.

Digitaal als het kan

Sinds de ondertekening van IZA is het belang van de zogeheten (digitale) zorgtransformatie diep in de haarvaten van de medische sector doorgedrongen. Die broodnodige transitie is niet alleen nodig in ziekenhuizen, maar met name essentieel in de ouderenzorg. Het uitgangspunt van minister Conny Helder, wat betreft de ouderenzorg, is zelfs: ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.’ Opvallend is dat ze zeer expliciet inzet op digitale hulpmiddelen in de ouderenzorg. Niet alleen om de kosten in toom te houden, maar ook vanwege het problematische personeelstekort.

Beeldbellen moet bijvoorbeeld de norm worden maar ook sensoring, de PC en slimme domotica kunnen breder worden ingezet. Ook hoogleraar Daan Dohmen, oprichter van Luscii, wijst regelmatig op het grote belang van digitale transformatie en voorziet zelfs een heuse veenbrand in de (ouderen)zorg als er onvoldoende snelheid wordt gemaakt.

Versnellingsadviezen in e-magazine

ActiZ zet in het nieuwe e-magazine ‘Leidinggeven aan de digitale transformatie’ de digitale ontwikkelingen en innovaties in de ouderenzorg overzichtelijk op een rijtje, presenteert succesvolle voorbeelden uit de praktijk en geeft digitale versnellingsadviezen. Annet Broekman voorzitter van de ActiZ themacommissie Digitaal, Denken & Doen vertelt: “Er kan veel, maar het is niet altijd even makkelijk. Digitalisering in de zorg is nou eenmaal een complex onderwerp. Door regionaal meer samen te werken en van elkaar te leren kunnen de uitdagingen die per regio verschillen beter worden aangepakt. We moeten letterlijk en figuurlijk met elkaar verbinden.”

Ze legt ook uit waarom de digitale transformatie, juist ook in de ouderenzorg, zo urgent is. “Met elkaar moeten we antwoord zien te geven op de vraag die de samenleving stelt: hoe houden we de zorg beschikbaar voor de mensen die dat het hardste nodig hebben. Daarvoor worden eerst oplossingen gezocht bij de cliënt zelf en zijn omgeving, maar ook door slimme innovaties en nieuwe technologieën in het zorgproces.”

Prioriteer innovatie in ouderenzorg

In de praktijk zijn bestuurders en medewerkers van zorgorganisaties zich meestal terdege bewust van de noodzaak om te innoveren. Alleen worden zowel de leiding als de medewerkers afgeleid door de beslommeringen van alledag zoals roosterplanning, zorg en werkdruk. Innovatie wordt zo vaak iets wat er ook nog even bijkomt en dat werkt in de praktijk dus niet goed. ‘Wil je als organisatie echt de digitale transformatie doormaken, dan moet innovatie prioriteit krijgen’, stelt Jan-Kees van Wijnen, lid van de ActiZ-themacommissie Digitaal, Denken & Doen en zorgbestuurder bij tanteLouise.



Het e-magazine kun je hier op de website van Actiz vinden.