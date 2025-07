Nieuw onderzoek biedt inzicht in gebruik kanker.nl Appstore

Onlangs zijn de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de gebruikers van de kanker.nl Appstore. Dit e-healthplatform van kanker.nl is ontwikkeld voor patiënten met kanker en naasten die actief aan de slag willen met hun klachten of herstel. In de Appstore staan diverse keuzehulpen, websites en apps die voorheen alleen toegankelijk waren via een zorgverlener. Onderzoekers van onder andere het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben bestudeerd wie er vooral gebruik maakt van de Appstore. Het blijkt onder meer dat gebruikers relatief jong zijn en dat vrouwen bovengemiddeld vertegenwoordigd zijn. De resultaten zijn gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Journal of Cancer Survivorship.

De Appstore van kanker.nl is beschikbaar voor patiënten met kanker, mensen die in het verleden kanker hebben gehad en naasten van mensen met kanker. Gebruikers van de Appstore kunnen een tegoed van 100 euro aanvragen voor het aanschaffen van apps, wat (tijdelijk) wordt gefinancierd door het KWF.

Kenmerken gebruikers

Uit het onderzoek van IKNL en partners (kanker.nl, KWF, Tilburg University, Helen Dowling Instituut, RIVM en LUMC) blijkt dat de gebruikers van de Appstore relatief jong zijn: de gemiddelde leeftijd van een patiënt met kanker is 70 jaar, terwijl Appstore-gebruikers gemiddeld 56 jaar oud zijn. Daarnaast waren vrouwen meer vertegenwoordigd dan mannen: 78 procent van de gebruikers is vrouw.



Van de gebruikers is verder 61 procent hoogopgeleid en de helft heeft borstkanker. Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat apps voor vermoeidheid het vaakst werden aangeschaft, en dat een substantieel deel van de Appstore-gebruikers klinisch relevante stressklachten heeft.

Meer bekendheid Appstore

Drie op de tien gebruikers heeft de Appstore leren kennen via een zorgverlener, wat een belangrijke stimulans was om aan de slag te gaan met zelfmanagementapplicaties. De Appstore is ontworpen om laagdrempelig te zijn, maar uit het onderzoek blijkt toch dat vooral relatief jonge, hoogopgeleide vrouwen de Appstore raadplegen.



De onderzoekers raden daarom aan om de Appstore en het tegoedsysteem actiever aan te bieden aan de doelgroep, waarbij zorgprofessionals (huisartsen, oncologieverpleegkundigen) en het sociaal domein deze taak op zich nemen.

Toekomstbestendige zorg

De resultaten en inzichten uit dit onderzoek kunnen bijdragen aan digitale zorg die beter aansluit op de behoeften van mensen met en na kanker. De ontwikkelaars kunnen op basis van deze resultaten de klachtenprofielen van de Appstore-gebruikers in kaart brengen, om vervolgens aanbevelingen te formuleren waarmee zorgprofessionals hun patiënten gerichter effectieve zelfmanagementondersteuning aan kunnen bieden.

Eigen regie

De Appstore van kanker.nl is sinds 2023 beschikbaar voor mensen die zelf getroffen zijn door kanker en hun naasten. Hiermee zijn apps die voorheen alleen ‘op recept’ beschikbaar waren nu ook door patiënten en naasten zelf te raadplegen. Hierdoor draagt de Appstore volgens de initiatiefnemers bij aan de eigen regie van patiënten. Het platform kanker.nl bestaat al sinds 2013 en is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en IKNL.