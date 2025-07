Nieuw privacy- en security expertisecentrum voor informatiebeveiliging

Het nieuwe privacy- en security expertisecentrum van stichting RZCC helpt organisaties met hun privacy- en securityvraagstukken. Erick van Veghel, Roger Anthonio en Reinier Eijkenboom hebben het centrum opgericht toen ze in hun werk regelmatig zagen hoe onder meer zorgorganisaties met hun informatiebeveiliging worstelen. Of je als participant van RZCC nu behoefte hebt aan een strategisch meedenkende privacy- en security officer of iemand die operationeel ondersteunt, RZCC kan volgens de oprichters deskundige mensen leveren.

“Onze missie is zorgen dat de organisaties door kunnen draaien met de informatie die ze nodig hebben,” zegt Van Veghel. “Maar we komen niet met een cadeautje dat security heet. We verwachten ook inzet van de participant. Die moet security echt inbedden in het proces. En daar helpen we graag bij.”



In 2024 begonnen ze met één privacy- en security officer, die werd ingehuurd door drie participanten. Inmiddels is het team uitgebreid en daarmee ook de dienstverlening. Naast het verbeteren van de informatiebeveiliging biedt RZCC (RSO voor Zuidoost-Brabant) ook ondersteuning aan een information security officer die fulltime bij een participant in dienst is en met een complex vraagstuk zit. Volgens eigen zeggen, zijn ze goed op de hoogte van zorgprocessen en komen ze daardoor met oplossingen die aansluiten op de praktijk.

Patiëntveiligheid altijd voorop

Voor de drie initiatiefnemers is de zorg geen ver-van-mijn-bedshow. Van Veghel benadrukt dat de patiëntveiligheid altijd voorop staat. Daarna komt informatieveiligheid en vervolgens privacy. Zo zorgen ze ervoor dat de zorg volgens hen altijd kan doorgaan.



Het expertisecentrum biedt volgens Van Veghel praktische voordelen. Omdat ze voor meerdere zorginstellingen werken, kunnen ze documenten en templates, zoals voor wachtwoordbeleid of AI-richtlijnen, hergebruiken. Participanten stemmen in met deze kennisdeling wanneer ze RZCC inschakelen. Dat bespaart volgens Van Veghel tijd én kosten. Ze hebben immers allemaal met dezelfde wet- en regelgeving te maken.



Naast de ondersteuning aan individuele organisaties, willen de officers ook een kennispool opzetten voor alle information security officers (en aanverwante functies) in de regio Zuidoost-Brabant. Het vakgebied verandert snel en dus gaat zo’n kennispool volgens Van Veghel echt meerwaarde bieden. Wie meer willen weten over het privacy- en security expertisecentrum, kan een e-mail sturen naar: info@rzcc.nl.

Ook informatiebeveiliging

Bij veel zorgorganisaties is digitalisering een belangrijk traject om de zorg toegankelijk en bereikbaar te houden. In 2023 en 2024 bezocht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) acht grote ouderenzorgorganisaties met als doel een inventarisatie te maken over de staat van digitale zorg in de ouderenzorg.



Op basis van die inspectiebezoeken concludeerde de IGJ dat zeer grote zorgaanbieders in de ouderenzorg de inzet van digitale zorg grotendeels op orde hebben, maar dat ze nog tekortschieten op het gebied van informatiebeveiliging