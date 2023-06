Nieuwe bètaversie informatiestandaard laboratoriumuitwisseling

In november 2022 werd de eerste bèta-versie (3-0-0- bèta1) van de informatiestandaard Laboratoriumuitwisseling al gepubliceerd. Vanaf begin juni 2023 is de tweede bèta-versie van de informatiestandaard voor laboratoriumuitwisseling beschikbaar. De belangrijkste toevoeging is het zogeheten resultaatbericht. Nictiz meldt op haar website: “Dit bericht vervangt onder meer het huidige EDIFACT-bericht en bevat meer terminologiestelsels zoals de Nederlandse Labcodeset. Op die manier is de inhoud verder gestandaardiseerd en sluit deze beter aan op de praktijk.”

Lagere foutmarge en tijdsbeparing

Belangrijk is ook dat de nieuwste versie met zowel experts als leveranciers goed is afgestemd. Tevens voldoet deze versie expliciet aan de eisen van het IZA en is deze daarmee toekomstbestendig. Het uiteindelijke doel van deze standaard is dat laboratoriumgegevens op uniforme wijze digitaal worden uitgewisseld, zodat zorgverleners, patiënten, laboratoriumspecialisten en onderzoekers gegevens eenduidig interpreteren. Dit voorkomt fouten, bespaart tijd en handmatig overtypen is niet meer nodig.

Standaardiseren laboratoriumuitwisseling

Nictiz presenteert met de regelmaat van de klok nieuwe informatiestandaarden, van bètaversies tot definitieve standaarden. Het doel van Nictiz is het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en patiënten. Onder andere door informatiestandaarden optimaal aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van patiënten en zorgverleners. Een voorbeeld van een afgeronde informatiestandaard is de recente informatiestandaard JGZ, die in 2022 een heuse mijlpaal was.

Het ontwikkelen van deze standaarden is ‘work in progress’. Dat is ook het geval met de nieuwe bèta-versie voor laboratoriumuitwisseling, die uiteindelijk zal leiden tot een definitieve standaard. Maar eerst volgt er in het najaar van 2023 nog een vervolgversie, waaraan meteen het bijhorende test- en kwalificatiemateriaal wordt toegevoegd. Wijzigingen aan de internationale regelgeving EHDS worden, waar mogelijk, in die vervolgversie meegenomen.