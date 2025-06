Nieuwe campagne stimuleert digitale zorg: ‘Fijn dat het kan!’

Digitale zorg moet net zo vanzelfsprekend worden als een afspraak bij de huisarts. Met die boodschap is de landelijke campagne ‘Zorg digitaal. Fijn dat het kan!’ gestart. De campagne, ontwikkeld door het programma Vliegwiel van Patiëntenfederatie Nederland, heeft als doel om patiënten én zorgverleners bewuster te maken van de mogelijkheden van digitale zorg – en het gesprek daarover aan te moedigen.

Digitale zorg groeit in belang nu de zorgvraag toeneemt, personeel schaars is en de behoefte aan toegankelijke, efficiënte zorg groter wordt. Toch blijkt dat veel mensen de digitale opties nog niet kennen of niet benutten, terwijl deze oplossingen vaak tijd besparen, gemak bieden en de kwaliteit van leven verbeteren.

Patiënten waarderen digitale zorg – als ze het gebruiken

“Uit onze onderzoeken blijkt dat patiënten die digitale zorg gebruiken daar positief over zijn,” zegt Arthur Schellekens, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. “Thuismonitoring wordt bijvoorbeeld hoog gewaardeerd: het geeft rust, overzicht en voorkomt onnodige consulten.”

Digitale zorg kent inmiddels vele vormen. Denk aan digitale consulten met de huisarts of specialist, thuismonitoring bij chronische aandoeningen, apps die mensen ondersteunen om zelfstandig te blijven wonen, en e-health toepassingen in de geestelijke gezondheidszorg. Ondanks deze groeiende diversiteit is digitale zorg voor veel mensen nog onbekend, onbesproken of onbenut. “Het is inmiddels 2025,” vervolgt Schellekens. “Digitale zorg moet standaard onderwerp van gesprek zijn in de spreekkamer. Alleen dan kan het zijn volledige waarde bewijzen.”

Digitalisering als structurele oplossing

De campagne maakt deel uit van de bredere inspanningen binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarin VWS en dertien zorgpartijen gezamenlijk inzetten op de opschaling van digitale zorg. De komende jaren stijgt de zorgvraag sterk, met name door de vergrijzing. Tegelijkertijd blijft de instroom van zorgpersoneel achter. Volgens Schellekens is digitale zorg dan ook geen luxe meer, maar noodzaak: “Willen we de zorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit houden, dan moeten we nu investeren in digitale oplossingen. Deze campagne helpt dat bewustzijn vergroten.”

De campagne richt zich op het grote publiek via onder andere radio, tv, sociale media en informatie in wachtkamers. Centraal staat de boodschap dat digitale zorg prettig, veilig en effectief kan zijn – en dat iedereen het gesprek hierover zou moeten kunnen voeren met zijn of haar zorgverlener.

De campagne loopt tot eind 2026 en kent meerdere piekmomenten. In deze periode zullen nieuwe communicatie-uitingen worden gelanceerd, vaak in samenwerking met zorgverleners, patiëntenverenigingen en andere betrokken partijen.

Samenwerken aan digitale vooruitgang

De campagne ‘Zorg digitaal. Fijn dat het kan!’ is een initiatief van het Vliegwiel-programma van Patiëntenfederatie Nederland. Het programma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en beroepsverenigingen, en wordt gefinancierd vanuit het IZA. Het doel is helder: digitale zorg vanzelfsprekend maken voor iedereen, ongeacht leeftijd, digitale vaardigheden of achtergrond.

Zorgorganisaties, professionals en patiënten worden uitgenodigd om de campagne actief te ondersteunen. Daarvoor is een speciale communicatietoolkit beschikbaar met onder meer posters, flyers en social media-materialen. Zo kan iedereen bijdragen aan de opschaling van digitale zorg in de praktijk.

Wil je meedoen of meer weten over de campagne? Op de website van de Patiëntenfederatie vind je informatie, materialen én voorbeelden van hoe digitale zorg werkt in de praktijk. Bekijk bijvoorbeeld de campagnevideo die binnenkort op televisie en online wordt uitgezonden.

Samenwerkende klinieken

Onlangs werd bekend dat negen toonaangevende klinieken in Nederland het Consortium Digitalisering Klinieken opgericht hebben om gezamenlijk de digitalisering in de zorg te versnellen. Door krachten te bundelen, willen zij digitale zorgprocessen efficiënter implementeren, kosten verlagen en de kwaliteit van zorg verbeteren.

Een belangrijk speerpunt is de optimalisatie van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) EMMA, in samenwerking met de EPD-leverancier Timeff. Het consortium richt zich op standaardisatie, kennisdeling en gezamenlijke leveranciersstrategieën om innovatie te stimuleren en de zorg toekomstbestendig te maken.