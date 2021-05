Nieuwe CEO voor diagnostische centra Unilabs in Nederland

De afgelopen jaren heeft Unilabs de Nederlandse diagnostische centra Medlon, Saltro, Hudsonlab en SHO overgenomen. De overname van Saltro werd net na de zomer van 2020 afgerond. Daarmee is het bedrijf, waar zo’n 1500 mensen werken, uitgegroeid tot een van de grootste diagnostische centra van Nederland.

Unilabs is met vier diagnostische centra voor laboratorium-, pathologie- en beeldvormingsdiensten met name actief in de regio Midden en Oost-Nederland. De opening van het pandemie laboratorium in Utrecht is daar inmiddels ook onderdeel van. Dat lab heeft een capaciteit voor het analyseren van 25.000 PCR-tests per dag.

Vernieuwing diagnostische centra

De nieuwe CEO voor Nederland, ir. Jan Gorissen, werkte tot voor kort als directeur van Medux. Hij staat te popelen om samen met het kersverse SLT vorm te geven aan de ambities als bijdrage aan de noodzakelijke vernieuwing van het Nederlandse zorgstelsel.

“Ik houd ervan om samen met een team grote veranderingen te begeleiden, die zaken beter maken voor de medewerkers en klanten en nieuwe mogelijkheden creëren. Unilabs Nederland is in positie om als onderdeel van een grote en slagvaardige internationale organisatie de ambities ten aanzien van de vernieuwing van de diagnostiek waar te maken. Daar wil ik graag aan meewerken”, vertelt een enthousiaste Jan Gorissen.

Ervaring en expertise binnengehaald

“Met Jan haalt Unilabs ervaring en expertise binnen om uitstekende diagnostiek te koppelen aan innovatie en nieuwe digitale business modellen. Wij willen samen diagnostiek toegankelijk maken voor zo veel mogelijk mensen; dichtbij en 24/7”, aldus zijn voorganger, Esther Talboom-Kamp.

Binnen de Unilabs groep zal de nieuwe CEO rapporteren aan Nicolas Ploquin, de Regional Director Benelux van Unilabs Group. “We zijn blij dat Jan Gorissen deze spannende uitdaging heeft aanvaard. Unilabs wil de beste, meest betrouwbare en vernieuwende digitale diagnostische organisatie van Nederland worden. Met de bouw in recordtijd van van het Hudson laboratorium, het grootste pandemielab van Nederland, hebben we een vliegende start gemaakt. Die lijn willen we de komende jaren door groei en vernieuwing doortrekken”, zegt Ploquin.