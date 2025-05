Nieuwe dienst voor support in digitale transformatie: Wwiser

Digitale transformatie in de zorg, door praktische uitvoer van digitale dromen? Dat is het doel van de nieuwe dienst Wwiser, die ontstond vanuit e-health aanbieder Minddistrict. De belangrijkste vraag die Wwiser organisaties wil helpen beantwoorden: hoe voeg je waarde toe aan zorg met digitaal ondersteund werken?

Wwiser staat voor Worth-While Implementation SERvices en is opgericht door Albertje Breitsma en Nanette Stevens. Breitsma, Lead implementatiespecialist, werkt al 16 jaar bij Minddistrict. Haar kennis en ervaring zet ze nu in voor brede zorgtransformatie: “Zolang het over transformatie van inhoudelijke zorgprocessen gaat, kan ik je ermee helpen.”

Voeten in de klei

Elk traject start met de vragen ‘welke uitdagingen kennen jouw organisatie en teams?’ en ‘wat gaat digitalisering je brengen?’ Wwiser vertaalt vervolgens de visie uit de bestuurskamer naar een visie op de werkvloer. “En dan gaan we naast je staan, met de voeten in de klei, om dit in de praktijk tot leven te brengen,” vertelt Stevens, Lead customer succes manager, met een achtergrond in implementatie.



Die combinatie is wat deze nieuwe dienst onderscheidend maakt. “Wij doen het allebei: niet alleen het plan, niet alleen de uitvoering.” Daarbij kijkt Wwiser nadrukkelijk ‘voorbij de techniek’, stelt Stevens. “Het gaat uiteindelijk om verandering in het dagelijks werk van hulpverleners en hun interactie met cliënten.”

Andere insteek

Deze insteek maakt de impact van Wwiser óók beduidend anders dan bij een Minddistrict-implementatie, vertelt Breitsma: “Wwiser implementeert niet één tool voor één doel. De transformatie maken naar je ideale hybride zorgproces is veel groter: je neemt het hele proces onder de loep, met alle onderdelen die daarbij horen.”



“Uiteindelijk gaat implementatie maar voor een klein deel om de techniek, en merendeels om verandering van cultuur en gedrag,” legt Stevens uit. Zij en Breitsma zijn inmiddels met een groeiend aantal organisaties in gesprek die geen Minddistrict gebruiken. “Daar staan we heel erg voor open. Het gaat niet om de tools, maar om de doelstellingen van een organisatie. Tools zijn maar een middel. Het gaat er ons met Wwiser juist om dat we e-health landelijk op een hoger niveau tillen.”

