Nieuwe echotechnologie helpt hartafwijkingen eerder opsporen

Een nieuwe ontwikkeling in prenatale diagnostiek biedt perspectief op eerdere en nauwkeurigere opsporing van aangeboren hartafwijkingen. Met behulp van ‘blood speckle imaging’ of Graphicflow, een innovatieve techniek van GE Healthcare, kunnen artsen de bloedstroom in het foetale hart tot in detail analyseren. In plaats van kleurvlakken worden individuele bloeddeeltjes gevolgd via kleine gekleurde pijltjes, wat zorgt voor ongekend gedetailleerde echobeelden.

Meer zekerheid voor ouders tijdens de zwangerschap

Jaarlijks worden veel hartafwijkingen al tijdens de 20-wekenecho ontdekt, wanneer het foetale hart slechts ter grootte is van een pinknagel. Bij een vermoeden van een afwijking volgt een uitgebreid onderzoek op de afdeling Prenatale Diagnostiek van het Erasmus MC Sophia, waarbij een multidisciplinair team het foetale hart bekijkt.

Toch blijft het met bestaande technieken soms moeilijk om bijvoorbeeld vernauwingen in de aorta of kleine septumdefecten overtuigend vast te stellen. Promovendus en prenataal arts Sarah van den Wildenberg onderzoekt daarom de meerwaarde van deze nieuwe beeldtechniek. “Dankzij de geavanceerde pijltjes kunnen we wellicht eerder en preciezer afwijkingen vaststellen of juist uitsluiten,” zegt Van den Wildenberg. “Dat kan ouders veel onzekerheid besparen tijdens de zwangerschap.”

Meer inzicht in foetale bloedstromen

Ook gynaecoloog-perinatoloog Jérôme Cornette is enthousiast. “De beelden zijn indrukwekkend. Voorheen toonden we met kleur alleen de stroomrichting van bloed, maar nu zien we draaikolkjes, wervelingen en subtiele afwijkingen in de bloedstroom. Dat helpt bij het eerder herkennen van hartdefecten zoals vernauwingen of gaatjes.”

De techniek laat artsen beter begrijpen hoe bloed zich door het hart van de ongeboren baby beweegt. Hoewel foetussen dankzij de placenta vaak weinig klachten ondervinden van hartafwijkingen voor de geboorte, kunnen sommige aandoeningen na de geboorte snel tot complicaties leiden. De hoop is dat met ‘blood speckle imaging’ behandelteams tijdig en gerichter kunnen ingrijpen. Bovendien vermindert het onnodige zorgen bij ouders wanneer afwijkingen vroegtijdig kunnen worden uitgesloten. Verdere evaluatie moet uitwijzen of de techniek standaard kan worden ingezet binnen de prenatale zorg. In deze video wordt getoond hoe de nieuwe echobeelden eruit zien.

Onderzoek

Tijdens haar onderzoek hoopt Van den Wildenberg antwoord te krijgen op een drietal prangende vragen:

Is het alleen een betere beeldkwaliteit of helpen deze beelden ook echt bij het beter stellen van een diagnose tijdens de zwangerschap?

Levert deze techniek echt een duidelijker beeld op van afwijkingen in de grote lichaamsslagader en gaatjes in het harttussenschot, zodat ouders sneller duidelijkheid hebben of er wel of geen afwijking te zien is?

Kunnen gynaecologen en prenatale artsen met deze techniek beter voorspellen of de baby met aangeboren hartafwijking direct na de geboorte een spoedbehandeling of spoedingreep nodig heeft?

De eerste resultaten hoopt Van den Wildenberg binnen zes maanden te kunnen delen en de officiële analyse moet over een jaar gereed zijn. “Deze techniek staat nog in de kinderschoenen, maar heeft zeker potentie. Het is een makkelijke toepassing, waarmee ook iedere verloskundige of echoscopist al bij de 20 weken echo hartafwijkingen nog beter zou kunnen signaleren. Wij zijn een van de eersten die er nu mee werken en we zien al verschillen. Dit zou weleens de nieuwe standaard kunnen worden en dat is bijzonder om aan mee te werken”, aldus Van den Wildenberg.

Echografie innovatie met AI

