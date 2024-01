Nieuwe focuskliniek MDL van Gelre versnelt zorgtraject  

Patiënten in de nieuwe focuskliniek MDL van Gelre ziekenhuizen krijgen dus sneller dan gemiddeld een afgerond zorgtraject. Dit traject onderscheidt zich onder meer door maatwerk en actieve patiëntparticipatie. Verwijst de huisarts de patiënt alleen voor een scopie? Dan ontvangt de patiënt van de MDL focuskliniek binnen drie dagen een (digitale) intake en binnen één week een scopie. Zorgverleners van de focuskliniek begrijpen als geen andere dat snelheid van belang is bij aandoeningen zoals slikproblemen, rectaal bloedverlies en bloedarmoede door ijzertekort. Daarom krijgen patiënten een verkort zorgtraject met een intake, scopie (onderzoek) en een nagesprek over diagnose en behandeling. De scopie gebeurt meestal door de verpleegkundig endoscopist of physisian assistant MDL.

Snelheid én precisie

De patiënt heeft in dit zorgtraject, samen met de MDL-verpleegkundige, de touwtjes in handen. De verpleegkundige coördineert alle benodigde stappen in het behandeltraject. De MDL-arts speelt een actieve rol in dit traject en stemt het behandelplan af op de specifieke behoeften van de patiënt, altijd in samenspraak met de verpleegkundige. Binnen twee weken krijgt de patiënt vervolgens duidelijkheid over de diagnose. Heel snel daarna wordt een passende behandeling gegeven en/of inzicht gegeven in het behandeltraject. Bij de focuskliniek MDL staat de patiënt centraal en wordt gestreefd naar snelheid, precisie en zorg op maat.

Achtergrond focusklinieken

De oprichting van focusklinieken is een antwoord op de groeiende behoefte aan passende zorg ofwel de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek die aansluit op de behoeften van de patiënt. Deze klinieken zijn erg belangrijk voor de zorgtransformatie, die de ondertekenaars van het IZA willen realiseren. Met inmiddels jaarlijks meer dan 1,3 miljoen patiënten per jaar dragen de focusklinieken in Nederland inmiddels al daadwerkelijk bij aan die noodzakelijke transitie.

Een interessant aspect is dat focusklinieken gemiddeld hun interne leer- en verbetersystemen bijzonder goed in beeld hebben. En dat helpt in het streven naar het efficiënter maken van de zorg, zonder dat de kwaliteit achteruitgaat. Dit lukt onder meer door gebruik te maken van intensieve data-analyses. Tevens staan focusklinieken, dankzij hun hoge graad van specialisatie, gemiddeld genomen meer open voor innovaties dan reguliere ziekenhuizen. Ondanks dat streven naar technologische vooruitgang, varieert de mate van innovatie uiteraard per focuskliniek. Het primaire doel van een focuskliniek is uiteindelijk het bieden van snelle, hoogwaardige zorg, het verminderen van wachtlijsten en het realiseren van passende zorg. En dat is dus precies waar de nieuwe focusklinieken van Gelre op het gebied van MDL Chirurgie, Gynaecologie en Orthopedie voor staan.