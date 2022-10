Nieuwe gezondheidsinformatie op Thuisarts

Op Thuisarts.nl kunnen inmiddels meer dan 1400 teksten (situaties) over een breed scala van medische klachten en aandoeningen geraadpleegd worden. Het aantal medisch-specialistische teksten met betrouwbare gezondheidsinformatie benadert loopt inmiddels tegen de 350. De afgelopen jaren is het aantal bezoekers op Thuisarts.nl, mede onder druk van de coronapandemie, fors gestegen tot meer dan 6,5 miljoen per maand in het eerste halve jaar van 2022.

Nieuwe gezondheidsinformatie

Naast de 26 nieuwe situaties waarover nu medisch-specialistische gezondheidsinformatie op Thuisarts.nl gepubliceerd is, zijn er ook drie nieuwe keuzekaarten ontwikkeld, zo meldt de Federatie voor Medisch Specialisten, een van de initiatiefnemers van de site. De medisch-specialistische informatie heeft onder andere betrekking op onderwerpen vanuit de gynaecologie, heelkunde, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, longgeneeskunde, maag-darm-levergeneeskunde, plastische chirurgie, radiotherapie en reumatologie.

Bij de nieuwe teksten zijn bijvoorbeeld vier situaties die ouders met kinderen met diabetes kunnen tegenkomen. Daarnaast komen ook asbestkanker, longkanker en baarmoederhalskanker aan bod. Ook nieuw zijn teksten over medicatiegebruik bij reumapatiënten die zwanger zijn of borstvoeding geven, de ziekte van Dupuytren, PEG-sondes en mastocytose.

Nieuwe keuzekaarten

Nieuw zijn ook de keuzekaarten CIN2 en ‘Nare bevallingservaring’. CIN2 beschrijft de opties voor patiënten bij wie na een baarmoederhalsonderzoek afwijkend weefsel is geconstateerd. De keuzekaart ‘Nare bevallingservaring’ geeft een overzicht van de mogelijkheden voor zelfhulp, begeleiding en behandeling na een traumatische bevalling.

Verder is de keuzekaart ‘Hernia in de rug’ vernieuwd. Die helpt patiënten bij het maken van de keuze tussen een operatie of doorgaan met medicatie tegen de pijn.