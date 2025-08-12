Nieuwe keuzekaarten en vertaalfunctie Thuisarts.nl

Het landelijke gezondheidsplatform Thuisarts.nl heeft de afgelopen zes maanden een uitbreiding ondergaan. Er zijn 38 nieuwe teksten toegevoegd over medisch-specialistische zorg, waarmee het totaal aantal teksten nu boven de 200 ligt. Ook zijn er twee nieuwe keuzekaarten beschikbaar en is een vertaalfunctie in 28 talen geïntroduceerd, zowel in tekst als gesproken woord.

De nieuwe teksten richten zich op onderwerpen zoals: borstkanker, maag- en slokdarmkanker, staar, obesitas, vocht in het middenoor, etalagebenen en multiple sclerose (MS). De informatie ondersteunt het consultproces tussen arts en patiënt, bijvoorbeeld met teksten als ‘Ik krijg een staaroperatie’ of ‘Ik heb MS en wil een behandeling kiezen’.

Keuzekaart

Twee nieuwe keuzekaarten die zijn toegevoegd gaan over staar en vocht in het middenoor. De keuzekaart is een hulpmiddel om samen met de patiënt behandelopties te bespreken. Een opvallende vernieuwing is de introductie van een vertaalfunctie. Alle pagina’s op Thuisarts.nl kunnen nu automatisch worden vertaald naar 28 verschillende talen, inclusief gesproken versies. Deze functie is vooral waardevol in de spreekkamer bij patiënten met een andere taalachtergrond.

Sinds 2024 werken de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Patiëntenfederatie Nederland intensief samen aan de verdere ontwikkeling van Thuisarts. De teksten zijn gebaseerd op richtlijnen van wetenschappelijke verenigingen en worden samen met artsen en patiënten opgesteld. Met ruim 72 miljoen bezoekers per jaar is Thuisarts de meest bezochte gezondheidswebsite van Nederland en positioneert zich nadrukkelijk als ‘de eerste plek waar je het checkt’.

Integratie met andere platforms

Thuisarts is ook beschikbaar via de BeterDichtbij-app en zorginstellingen kunnen de informatie integreren op hun eigen website via een API-koppeling. Meer informatie hierover is op te vragen via info@thuisarts.nl.

Sinds vorig jaar kunnen de gebruikers van hun Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) voortaan via hun PGO-app of website relevante informatie en uitleg van Thuisarts.nl vinden bij specifieke diagnoses of klachten. Stichting MedMij en Thuisarts.nl hebben toen de Thuisarts-koppeling beschikbaar gesteld aan MedMij-gecertificeerde PGO’s. Zo wordt de Thuisarts-content in de PGO’s beschikbaar gesteld.

Via de koppeling is het ook mogelijk om keuzehulpen of checklisten en andere persoonsgerichte informatie vanuit Thuisarts.nl op te slaan en binnen de beveiligde PGO-omgeving delen met een huisarts of medisch specialist, mits deze functionaliteit beschikbaar is in de PGO.