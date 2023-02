Nieuwe master verbindt zorg en technologie

In de nieuwe onderzoeksmaster Personalised Medicine van de Faculteit der Geneeskunde VU specialiseren studenten zich in medische beeldvorming, technologie en farmaceutische innovatie. De opleiding kwam tot stand door een samenwerking tussen Universiteit Twente en Amsterdam UMC. De opleiding is onder meer interessant voor studenten met een (bio)medische, life sciences of daaraan gerelateerde achtergrond.

Samenwerking essentieel

De opleiding leidt mensen op die zich bezighouden met de ontwikkeling en verbetering van personalised medicine ofwel het geven van de juiste behandeling aan de juiste patiënt met de juiste geneesmiddelen op het juiste moment. Om dit goed te kunnen doen is het nodig dat wetenschappers, artsen en technologen optimaal samenwerken en communiceren. Het is de bedoeling dat afgestudeerden van de nieuwe master als geen ander in staat zullen zijn om bruggen te slaan tussen die verschillende specialismen.

Accelererende technologie

Een belangrijke ontwikkeling in de zorg is dat de rol van technologie steeds belangrijker wordt. Christa Boer, vice decaan Onderwijs Faculteit Geneeskunde VU/Amsterdam UMC vertelt op de website van Amsterdam UMC: “We zijn er heel lang vanuit gegaan dat een arts alles moet kunnen. Maar dat is niet realistisch. De technische innovaties zijn veel te groot en te omvangrijk om allemaal bij te kunnen houden. Daar heb je een nieuw soort zorgprofessional voor nodig. De zorg vraagt sowieso om steeds meer teamwork van artsen, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers. De nieuwe zorgprofessional, die voortkomt uit de nieuwe master, vormt een uitstekende aanvulling op deze teams.”

Master Personalised medicine

De master wordt verzorgd door mensen uit de praktijk zoals artsen, medisch technologen en vertegenwoordigers van de farmacie. Later in de studie kunnen studenten kiezen uit drie specialisaties: medische beeldvorming, medische technologie en farmaceutische innovatie. De studenten zijn inmiddels gestart met stages, die een belangrijk onderdeel van de studie zijn.

De focus van de studie ligt op personalised medicine. Het personaliseren van een behandeling kan op verschillende manieren. Door de vooruitgang op het gebied van rekenkracht, algoritmen en big data, wordt hiervoor onder meer AI gebruikt. Van AI wordt verwacht dat het de belofte van precisiegeneeskunde helpt waarmaken op drie belangrijke gebieden: ziektepreventie, gepersonaliseerde diagnose en gepersonaliseerde behandeling.

DNA, AI, 3D-printer & beeldvorming

De studenten van de nieuwe master maken kennis met verschillende aspecten van zorg en technologie. Niet alleen AI, maar ook het 3D-printen van protheses op maat en de snel innoverende beeldvorming zijn centrale thema’s. De laatste generatie MRI-scanners geeft bijvoorbeeld steeds scherpere beelden en opties. In Radboudumc verrijst zelfs de komende tijd de krachtigste MRI ter wereld.

Maar ook kennis over genetica wordt al maar belangrijker en is dus een groot thema binnen de master. DNA-gerichte medicatie kan in de praktijk bijvoorbeeld 30% minder bijwerkingen geven, blijkt uit recent onderzoek in Leiden. Kennis van DNA biedt ook andere perspectieven zoals bij het gerichter behandelen van kanker en tal van andere mogelijkheden. Naast de genoemde thema’s zijn er natuurlijk nog veel meer onderwerpen die voorbij komen in de nieuwe master, want het aantal zorginnovaties is de laatste jaren ronduit spectaculair. De aankomende afstudeerders van de master moeten straks kortom van vele markten thuis zijn om hun rol als verbindingsofficier tussen zorg en technologie straks met verve te kunnen vervullen.