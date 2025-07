Nieuwe medische AI-tool vier keer nauwkeuriger dan artsen

Microsoft heeft een nieuwe AI-tool gepresenteerd: de AI Diagnostic Orchestrator (MAI‑DxO). Deze innovatieve technologie simuleert het denkproces van een multidisciplinair artsenteam en blijkt in staat om complexe medische diagnoses zeer nauwkeurig te stellen. Volgens Microsoft tot wel vier keer nauwkeuriger dan artsen.

In een recente test op 304 uitdagende casussen uit het New England Journal of Medicine behaalde MAI‑DxO een nauwkeurigheid die tussen de 85 en 86 procent lag. Dat was meer dan dan vier keer zo hoog als het gemiddelde van 20 procent die door 21 ervaren artsen uit het VK en de VS gehaald werd.

Diagnostisch redeneren op basis van AI

MAI‑DxO werkt volgens een ‘chain-of-debate’-methode: een keten van redenerende stappen waarbij de AI actief informatie verzamelt, gerichte tests aanvraagt en hypotheses bijstelt. Hiervoor gebruikt Microsoft meerdere AI-modellen (zoals GPT, Claude, Gemini en Llama) die samen opereren als één intelligent agentsysteem. Het resultaat is niet alleen een hogere nauwkeurigheid, maar ook transparantie, tijdswinst en circa een reductie van de diagnostische kosten met 20 procent.

Hoewel MAI‑DxO, zoals alle diagnostische en medische AI-toepassingen, niet bedoeld is als vervanging van artsen, kan het in de toekomst wel fungeren als krachtige beslisondersteuning. Dat geldt zeker voor situaties die kampen met een gebrek aan beschikbare expertise of tijd. Microsoft benadrukt dat menselijke empathie, interpretatie en verantwoordelijkheid essentieel blijven in het zorgproces. Klinische validatie en goedkeuring door toezichthouders zijn de volgende noodzakelijke stappen voordat brede inzet mogelijk is.

Eric Topol: verbluffende resultaten

Professor Eric Topol, een vooraanstaand AI-onderzoeker, spreekt van verbluffende resultaten en een mogelijk keerpunt in hoe diagnostiek georganiseerd wordt. Toch roepen experts ook op tot voorzichtigheid: het systeem is getest in een gecontroleerde omgeving waarin de artsen geen gebruik mochten maken van hulpmiddelen of overleg. Door die 'randvoorwaarden' moet de vergelijking tussen de resultaten van MAI-DxO en de artsen enigszins genuanceerd beoordeeld worden.

Als uit vervolgonderzoeken en test bewezen wordt dat MAI‑DxO ook in de klinische praktijk effectief blijkt, kan de tool bijdragen aan wereldwijde toegankelijkheid van specialistische zorg en het terugdringen van overdiagnostiek en onnodige zorgkosten. Microsoft overweegt brede integratie in platformen als Bing, Copilot en Dragon, wat de tool beschikbaar zou kunnen maken voor zowel professionals als patiënten.

Deze ontwikkeling benadrukt het toenemende belang van betrouwbare, ethisch verantwoorde en praktische AI-integratie in de zorg. De belofte is groot, maar zoals altijd geldt: implementatie begint bij toetsing in de praktijk.

AI diagnostiek

Er wordt al enkele jaren volop gewerkt aan de integratie van AI-toepassingen die artsen kunnen ondersteunen bij het diagnostish proces. Zo werd onlangs een onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat het koppelen van een full-body scanner aan een diagnostisch AI-platform kan helpen bij het vroeger opsporen van melanoom, een vorm van huidkanker. En in een ander onderzoek, begin dit jaar, werd aangetoond dat een AI-model dat in staat is om lange termijn ECG’s te analyseren minder hartfalen diagnoses ‘mist’ dan cardiologen. Met behulp van de AI-tool bleek het aantal gemiste diagnoses zelfs met een factor 14 af te nemen.