Nieuwe medische informatie op Thuisarts.nl

Aan bod kwamen ook onderwerpen zoals sinus pilonidalis, acne, osteoporose, langdurige buikpijn en obstructieve azoöspermie. Verder zijn er teksten gepubliceerd over de oogaandoening uveïtis en over darmaandoeningen, te weten de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Niet alleen patiënten en huisartsen gebruiken de informatie op de website, ook binnen ziekenhuizen wordt dankbaar gebruikgemaakt van de informatievoorziening van Thuisarts.nl.

Sinds november 2022 toont onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG informatie van Thuisarts.nl op zijn website. Deze informatie van Thuisarts.nl moet patiënten van het OLVG informeren over een deel van de aandoeningen en behandelingen waarvoor zij naar het ziekenhuis komen. Volgens OLVG zorgt de samenwerking met Thuisarts.nl ervoor dat patiënten eenduidige informatie ontvangen, van alle zorgprofessionals zoals de huisarts en de specialist.

Aantal bezoekers

Tijdens de coronaperiode maakte de website Thuisarts.nl een explosieve groei door van het aantal bezoeken. Tijdens de eerste besmettingsgolf (week 8-15) van de coronapandemie in 2020 was er een bovengemiddelde, maar ook tijdelijke, toename van het aantal bezoeken op Thuisarts.nl. Het ging daarbij vooral om corona-gerelateerde zoekopdrachten.

In de eerste helft van 2022 telde deze website gemiddeld 6,6 miljoen bezoekers per maand. Een stijging van ruim 23 procent ten opzichte van 2021. De groei zette zich na de lockdowns en extreme coronagolven flink door.

Over Thuisarts.nl

Thuisarts.nl mag zich met ongeveer 80 miljoen bezoekers per jaar de best bezochte website met onafhankelijke en betrouwbare gezondheidsinformatie noemen. Aanvankelijk bevatte deze website alleen eerstelijns patiëntinformatie, maar sinds 2018 werken de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Patiëntenfederatie Nederland samen aan uitbreiding met informatie over medisch-specialistische zorg. De teksten hiervoor worden ontwikkeld door het Kennisinstituut van de Federatie in samenwerking met wetenschappelijke verenigingen. Voor de financiering zorgt de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).