Nieuwe olfactometer voor Ziekenhuis Gelderse Vallei

Na bijna 15 jaar goede dienst is het in Ziekenhuis Gelderse Vallei nu tijd voor een nieuwe olfactometer. Het is een belangrijk instrument voor wetenschappelijk onderzoek en klinische zorg. De olfactometer wordt ingezet tijdens een MRI-scan. Met de olfactometer wordt tijdens het onderzoek een geurstof toegediend aan de patiënt, zodat de reactie in de hersenen hierop kan worden gemeten.

“Toen we dit apparaat kregen, konden we niet dromen dat het zo goed zou lopen dat we deze nu moeten vervangen”, zegt projectleider Wieteke Verhoef. De functionaliteiten van de nieuwe olfactometer zijn hetzelfde gebleven maar het nieuwe apparaat is wel wat compacter en lichter. Ook is het apparaat een stuk gemakkelijker voor zorgverleners om te bedienen. De zorgverleners die ermee werken, kregen allemaal een opfristraining zodat de nieuwe olfactometer direct kon worden gebruikt.

Radiodiagnostisch laborant Arjen Riemsma vertelt dat patiënten op dit moment in de meter de geuren van biefstuk en chocolade krijgen toegediend. Die geuren kunnen ze bestellen bij de leverancier. In het verleden hebben ze ook de geuren komkommer, hout en tomaat gehad. Deze apparatuur in combinatie met de kennis en de expertise die het Reuk- en smaakcentrum heeft, is volgens de Gelderse Vallei vrijwel uniek in Europa.

Data olfactometer

De data van de olfactometer worden vooral gebruikt voor inzichten en ontwikkelen van bredere toepassingen in de zorg. Door de onderzoeken met de olfactometer, is bijvoorbeeld aangetoond dat ook mensen met reukverlies nog wel hersenactiviteit kunnen hebben als ze aan geuren worden blootgesteld. Door dit inzicht is bekend dat het reukvermogen soms weer (gedeeltelijk) terug kan komen door reuktraining.

Het ziekenhuis werkt al jaren nauw samen met de Wageningen University & Research, onder meer op het gebied van voeding. Die samenwerking krijgt concreet vorm in de stichting Alliantie Voeding in de Zorg, die is gevestigd in Ziekenhuis Gelderse Vallei. De Alliantie heeft als doel om de kennisuitwisseling en samenwerking tussen ziekenhuis en WUR te faciliteren.

Reuk- en smaakcentrum

De samenwerking heeft ook geleid tot een Reuk- en smaakcentrum dat in juli 2015 is geopend. De nieuwe olfactometer zorgt dat het ziekenhuis ook in de toekomst voorop blijft lopen in reukonderzoek. Binnen het Reuk- en smaakcentrum werken Ziekenhuis Gelderse Vallei, WUR en Alliantie Voeding in de Zorg samen aan de beste zorg voor en kennis over reuk- en smaakstoornissen. De olfactometer van de WUR is beschikbaar gemaakt door Shared Research Facilities.

Eerder is in Ziekenhuis Gelderse Vallei door bemiddeling van de Alliantie Voeding in de zorg onderzocht hoe de voedselinname van patiënten die op de IC verbleven, kan worden verbeterd.