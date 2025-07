Nieuwe Samenzorg-app verbindt informele netwerk en zorgverleners

Zorgorganisatie Thebe en technologiebedrijf Hello 24/7 hebben de Samenzorg-app ontwikkeld. Het is een digitale oplossing die de zorgverleners en netwerkzorg met elkaar moet verbinden en versterken. De samenwerking tussen de twee partijen werd op 15 juli feestelijk bekrachtigd. De app is gebaseerd op de bestaande Hello 24/7-app en wordt komend najaar uitgerold voor alle cliënten, bewoners en hun naasten binnen Thebe.

De Samenzorg-app maakt het mogelijk om op een laagdrempelige manier de zorg rondom een cliënt te coördineren binnen het netwerk van familie, vrienden en vrijwilligers. Door middel van gedeelde agenda’s, chatfuncties en slimme coördinatiemogelijkheden ontstaat er meer betrokkenheid, activatie en samenwerking in de zorg.



“Bij Thebe werken we vanuit de kracht van het samen zorgen: dit organiseren we met cliënten en hun netwerk. De Samenzorg-app maakt het samen zorgen in de praktijk leuker en makkelijker,” zegt Agnes Klaren, bestuurder bij Thebe. Arthur Clement, oprichter van Hello 24/7, voegt daaraan toe dat de samenwerking met Thebe laat zien hoe laagdrempelige technologie kan helpen om informele zorg breed te activeren.

Meer dan communicatie

De Samenzorg-app biedt meer dan alleen digitale communicatie. Zo kan de app helpen bij de voorbereiding op het eerste gesprek. Via de app beantwoorden cliënten voorafgaand aan het Verpleegkundig Advies Gesprek (VAG) een aantal vragen. Het wijkteam ontvangt deze informatie digitaal, waardoor het daadwerkelijke gesprek gerichter en persoonlijker kan verlopen.



Gebruikers vinden in de app ook praktische informatie over hulpmiddelen, personenalarmering, Thebe Extra-diensten, locatiespecifieke gegevens en instructievideo’s voor naasten. Daarnaast is de app ook een platform voor communicatie. Thebe-medewerkers kunnen via het dashboard berichten sturen naar individuele families of groepen, bijvoorbeeld over welzijnsactiviteiten of geplande Samenzorg-gesprekken.

Meer goede voorbeelden

Binnen de Nederlandse zorgsector speelt mantelzorg inmiddels een cruciale rol. Begin januari 2025 lanceerde zorgverzekeraar Coöperatie Menzis een nieuw platform voor mantelzorgers, eveneens in samenwerking met Hello 24/7. Een ander goed voorbeeld is de Mantelzorg Academie die begin 2025 gestart werd vanuit het Erasmus MC. Twee verpleegkundigen Janneke van der Schoor en Wiki Weenk, verpleegkundigen van de kliniek gastro-enterologische chirurgie en oncologie, leiden daar mantelzorgers op in laag-complexe, verpleegkundige handelingen.