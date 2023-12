Nieuwe techniek voor behandeling van longkanker

Thermale ablatie of radiofrequente ablatie (RFA) is een extra mogelijkheid van behandeling van longkanker, voordat wordt gekozen voor een behandeling met chemo- of hormoontherapie. Slechts een aantal ziekenhuizen kunnen RFA uitvoeren. Voor deze behandeling werken interventieradioloog, longarts en anesthesioloog nauw samen. Eind juli 2023 werd deze behandeling voor het eerst uitgevoerd bij een patiënt. Na een succesvolle ingreep, kon de patiënt de volgende dag weer naar huis.

Succesvolle therapie

Een ingreep met RFA is minder belastend voor de patiënt omdat er meestal ook geen algehele narcose nodig is. Het voordeel van deze behandeling ten opzichte van een chirurgische behandeling is dat de opnameduur korter is en het herstel veel sneller. Met een korte behandeling is de tumor weg. Ook is er minder kans op complicaties op de middellange- en lange termijn dan bij bestraling.

De oncologische behandeling met RFA is volgens de huidige beschikbare wetenschappelijke data gelijkwaardig aan een behandeling met radiotherapie. Maar interventieradioloog Fons Potters legt uit dat er naar de behandeling met radiotherapie bij longkanker veel meer wetenschappelijke studies zijn gedaan. ‘De RFA- behandeling is nieuwer dan chirurgie en stereotactische radiotherapie, toch bestaat deze ook alweer zo’n 10 à 15 jaar. In Frankrijk wordt de behandeling op grote schaal toegepast voor primaire en secundaire longkanker (uitzaaiingen) en is deze het meest effectief gebleken voor tumoren tot 3 cm groot.’ Longarts Peter Plomp vertelt op de website van Isala meer over sneldiagnostiek en de vlotte implementatie van de nieuwste behandelingen bij longkanker in Isala.

Longkanker en AR

De behandelingen bij longkanker zijn volop in ontwikkeling. Zo hebben de chirurgen dr. Amir Sadeghi en dr. Sabrina Siregar van het Erasmus MC hebben als eersten ter wereld een longtumor verwijderd met hulp van augmented reality (AR). Die techniek maakt het mogelijk om tijdens een robot-geassisteerde operatie virtuele beelden van de tumor, bloedvaten en luchtwegen over de long te projecteren. Op die manier vinden de chirurgen beter de weg in het binnenste van de patiënt.