Nieuwe toegankelijke website voor zorginnovators

Zorg voor innoveren (Zvi) is een platform dat zorginnovators ondersteunt en begeleidt in de zorgsector. Het initiatief bundelt de krachten van vijf overheidsorganisaties, namelijk het ministerie van VWS, de NZa, ZonMW, het Zorginstituut Nederland, de Rijksdienst voor Nederland en partners uit de sector. Zvi heeft al jarenlang een uitgebreid netwerk, een rijke kennisbank en biedt op maat gemaakt advies aan zorgvernieuwers. Om innovatieprocessen nog beter te ondersteunen, was het logisch om de website te vernieuwen en toegankelijker te maken.

Uitdagingen in zorgsector

In de zorgsector is innovatie inmiddels dagelijkse kost geworden, gezien de vele uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd. Denk aan digitalisering, passende zorg en slimme samenwerking, zoals uitgebreid beschreven in het IZA. Innovatie begint met out-of-the-box denken, maar het vereist ook een goed begrip van alle stappen in het vernieuwingsproces en aandacht voor zaken als schaalgrootte, kennisdeling en samenwerking.

Financiële wegwijzer voor zorginnovators

Om zorginnovators te helpen bij het vinden van subsidies en regelingen, heeft de website van Zvi nu een uitgebreide en gebruiksvriendelijke financiële wegwijzer. Het financieren van innovatie in de zorg kan complex zijn, dus deze wegwijzer biedt een duidelijk overzicht van bijna alle relevante financieringsmogelijkheden. Bezoekers kunnen filteren op de fase van het innovatieproject, de sector, het type financiering, het gewenste bedrag en de financieringsverstrekker. Bovendien worden de aard van de subsidie of regeling, looptijd, deadline en maximale bijdrage direct weergegeven. Als bezoekers geïnteresseerd zijn in een specifiek aanbod, zijn er knoppen die doorverwijzen naar de juiste info en aanbieder.

Uitgebreide kennisbank

Ook de kennisbank heeft een aanzienlijke upgrade gekregen en bevat nu alle informatie die nodig is voor zorginnovatie, van onderzoek en wet- en regelgeving tot opschaling. De kennisbank is eenvoudig toegankelijk via het menu, waar zorginnovators kunnen navigeren door middel van een keuzemenu of gebruik kunnen maken van de zoekbalk om specifieke informatie te vinden. De website zelf is gebruiksvriendelijker geworden, met een lichte en ruimtelijke uitstraling. Zo kunnen bezoekers snel vinden wat zo nodig hebben.