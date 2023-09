Nieuwe zwangerschapsapp zet in op waardegedreven zorg 

De MediMapp-app is vanaf nu beschikbaar voor zwangere vrouwen die in zorg zijn bij Annature Geboortezorg. Installeren kan eenvoudig met behulp van DigID en een mijnAmphia-account. Annature Geboortezorg, opgericht in 2016, heeft als voornaamste doel de kwaliteit van zorg voor aanstaande ouders en hun baby’s te verbeteren en de nieuwe app past goed bij die doelstelling. Bijzonder is dat in deze organisatie verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen van het Amphia ziekenhuis, kraamzorgorganisaties en het echocentrum Focus hecht samenwerken. En dat zie je bij de nieuwe in de MediMapp-app ook weer terug.

Waardegedreven zorg

Bij Annature Geboortezorg hebben alle betrokken zorgverleners bijvoorbeeld toegang tot gegevens van de zwangere vrouw in één digitaal dossier, waardoor alle info steeds op de juiste plek voorhanden is. Deze sterke regionale samenwerking, in de hele geboorteketen, past in het concept van waardegedreven zorg. Waardegedreven zorg is gebaseerd op een programma van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het doel is de gezondheidszorg te verbeteren door het leveren van zorg die daadwerkelijk waarde toevoegt aan het leven van de patiënt. Het benadrukt kwaliteit, samenwerking tussen zorgverleners en het meten van resultaten.

Zwangerschapsapp MediMapp

Annature’s inspanningen voor meer waardegedreven zorg leiden ook tot de recente lancering van MediMapp. Deze betrouwbare app biedt zwangere vrouwen toegang tot relevante informatie zoals afspraakgegevens en partnerinformatie. Tevens leidt hij hen naar zorgpaden voor fysiologische, medische en tweelingzwangerschappen. Deze gepersonaliseerde aanpak zorgt ervoor dat zwangere vrouwen volledig geïnformeerd zijn, hetgeen hen in staat stelt om zelf de regie te pakken. MediMapp biedt tot slot ook ondersteuning aan partners, zoals informatie over erkenning van het kindje, partnerverlof en kinderopvang en tips over de ondersteuning van van hun zwangere partner.

Andere handige zwangerschapsapps

Naast deze slimme MediMapp zijn er in de zorgwereld ook andere handige zwangerschapsapps beschikbaar. Een goed voorbeeld zijn apps die vrouwen helpen bij zwangerschapsdiabetes. Met dergelijke apps kan de diabetes bijvoorbeeld op afstand effectief worden gemonitord en dat is praktisch en geeft een veilig gevoel. Inmiddels wordt onder meer bij MST, Bovenij en Maasstad Ziekenhuis al een speciale app voor zwangerschapsdiabetes ingezet. Tot slot zijn er tal van andere apps beschikbaar, die vrouwen kunnen steunen in vrijwel elke fase van een zwangerschap. Dergelijke apps worden onder meer op professionele wijze ontwikkeld in het grote project Path.