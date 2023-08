Nightwatch waakt over epilepsiepatiënten Rijnstate

Rijnstate implementeert met succes de draadloze armband NightWatch om epilepsiepatiënten te bewaken, zowel op de afdeling Neurologie als vanaf september 2023 op de afdeling Kindergeneeskunde. NightWatch is geoptimaliseerd voor het detecteren van potentieel gevaarlijke epilepsieaanvallen, waaronder tonische en tonisch-clonische aanvallen.

Effectieve wearable

Epilepsieaanvallen kunnen onverwacht optreden en leiden tot onveilige situaties. Tijdige herkenning van deze aanvallen is essentieel voor zowel zorgverleners als patiënten. De NightWatch heeft zich bewezen als een effectief systeem dat betrouwbaar alarm slaat bij ernstige epileptische aanvallen, zelfs bij kinderen thuis. Daardoor vermindert het systeem ook de stress bij ouders en verzorgers. Een belangrijk voordeel van de NightWatch is dat het de privacy van de cliënten respecteert, aangezien video- en geluidsopnames niet langer nodig zijn voor het detecteren van epileptische aanvallen.

NightWatch vermindert stress

Niet alleen in de afdeling Neurologie, maar ook bij andere opgenomen volwassenen en kinderen is de draadloze detectiearmband zeer welkom in Rijnstate. Ontwikkeld in samenwerking met Kempenhaeghe, SEIN, UMC Utrecht, TU/Eindhoven en het Epilepsiefonds, meet de armband de hartslag, ademhaling en beweging van de patiënt. Hierdoor kunnen epilepsiepatiënten ’s nachts gemonitord worden zonder dat ze daar last van ondervinden, en ervaren zij een gevoel van rust en zekerheid zonder beperking van hun bewegingsvrijheid. De slimme wearable wordt niet alleen bij ziekenhuizen toegepast maar ook al in de thuissituatie van kinderen.

Betrouwbaar bewakingssysteem

De NightWatch waarschuwt verpleegkundigen bij mogelijke aanvallen via het alarmeringssysteem van het ziekenhuis. De aanvullende data die door het systeem wordt verzameld, versnelt de diagnosestelling en behandeling van de patiënten, en ontlast de zorgprofessionals. Dankzij de NightWatch kunnen epilepsiepatiënten in Rijnstate rekenen op een geavanceerd en betrouwbaar bewakingssysteem dat hen en hun naasten geruststelt tijdens hun verblijf in het ziekenhuis.